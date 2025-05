Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг: S&P 500 завершил сессию в небольшом минусе, Nasdaq Composite вырос, Dow Jones практически не изменился.

Трейдеры оценивали сообщения, что Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом страны Дональдом Трампом проект бюджета, предусматривающий снижение налогов и наращивание расходов. Законопроект, который теперь поступит на рассмотрение сената, существенно увеличит дефицит бюджета и госдолг США, отмечает Market Watch.

"В краткосрочной перспективе этот законопроект позитивен для экономики, он поддержит рост ВВП США в 2026 году, - заявил портфельный управляющий Argent Capital Management Джед Эллербрук. - Он предусматривает снижение налогов для многих людей, увеличение расходов, особенно на оборону, и все это будет стимулировать экономическую активность". В долгосрочной перспективе, однако, он будет способствовать росту дефицита бюджета США, что является плохой новостью для финансовых рынков, предупреждает эксперт, слова которого приводит CNBC.

Одно из положений, включенных в законопроект, предполагает завершение действия налоговых льгот для компаний сферы ветроэнергетики и солнечной энергетики к 2028 году, а не к 2031 году, как это планировалось ранее.

Котировки акций ВИЭ-компаний упали в четверг, в том числе Sunrun Inc. - на 37%, SolarEdge Technologies Inc. - на 24,7%, Enphase Energy Inc. - на 19,6%.

Лидером снижения среди компонентов Dow Jones стали бумаги UnitedHealth Group Inc., подешевевшие на 2,1% на информации, что власти США активизируют проверку работы страховщиков с программой Medicare Advantage.

Акции других компаний, работающих с программой, также упали, в том числе Humana Inc. - на 7,6%, CVS Health Corp., владеющей страховщиком Aetna Inc. - на 3%.

Лидером роста в Dow Jones стали бумаги Nike Inc. (+2,2%). Производитель спортивных товаров заявил, что возобновит продажу продукции через Amazon.com впервые с 2019 года.

Рыночная стоимость Advance Auto Parts Inc. взлетела на рекордные 57%. Ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров подтвердил годовые прогнозы, не учитывавшие потенциальных последствий пошлин, несмотря на то, что он закупает продукцию в Мексике, Китае и Канаде.

Котировки акций Coinbase Global Inc. и Robinhood Markets Inc. выросли на 5% и 1,4% соответственно на фоне подъема курса биткойна. Криптовалюта обновила исторический максимум в четверг, ее цена впервые превысила отметку в $111 тыс.

Капитализация Nvidia Corp. увеличилась на 0,8%, Cisco Systems Inc. - на 0,3%, Oracle Corp. - на 0,1%. Компании примут участие в проекте строительства крупного центра обработки данных (ЦОД) для ИИ-разработок в Абу-Даби вместе с OpenAI и эмиратской G42.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 1,35 пункта и составил 41859,09 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 2,6 пункта (0,04%) - до 5842,01 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 53,09 пункта (0,28%), составив 18925,73 пункта.