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Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сезоне на 0,8 млн т

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в майском обзоре повысил прогноз производства и экспорта зерна из России в новом сельхозгоду (июль 2025-июнь 2026 гг.).

Согласно обзору, экспорт пшеницы составит 43,3 млн тонн, что на 0,8 млн тонн больше, чем по апрельскому прогнозу (42,5 млн тонн). Прогноз на этот сельхозгод (июль 2024-июнь 2025 гг.) составляет 42,7 млн тонн.

Оценка сбора пшеницы в новом сельхозгоду повышена до 81,7 млн тонн с 80,6 млн тонн в апреле.

Согласно обзору, экспорт всего зерна составит 52,6 млн тонн. Это больше апрельского прогноза - 51,8 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом – ЕС – в новом сельхозгоду повышен до 32 млн тонн с 31,4 млн тонн, всего зерна – до 45,3 млн с 44,8 млн тонн. Прогноз на этот сельхозгод – 27,1 млн и 39,6 млн тонн соответственно.

По данным МСЗ, мировой сбор зерна в новом сельхозгоду составит 2 млрд 375,3 млн тонн (2 млрд 373,1 млн тонн по апрельскому прогнозу), в том числе пшеницы 805,6 млн тонн (806,4 млн тонн).

РФ МСЗ Международный совет по зерну
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