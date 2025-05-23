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Активы Magna в РФ перед их продажей оценили в 4 млрд рублей с учетом "дисконта" за выход

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские автокомпонентные активы канадской Magna перед их продажей российскому инвестору были оценены в 4 млрд рублей с учетом 50-процентного дисконта за "выход". Об этом говорится в материалах к отчетности ООО "Эм Джи Си Груп" – головной компании российского холдинга MGC Group, который приобрел эти активы.

Magna поставляла пластиковые и металлические детали, сиденья крупнейшим российским автопроизводителям: сиденья поставлялись для Volkswagen, Skoda и Ford Transit, детали – для них же, а также для Nissan, Peugeot-Citroen-Mitsubishi, Toyota, Mercedes и "ГАЗа". После начала военной операции на территории Украины и ухода из РФ иностранных автопроизводителей заводы Magna также приостановили работу. Согласно отчетности группы MGC, которая приобрела эти производственные площадки в 2023 году, производственные процессы там возобновились лишь к 2024 году, при этом коллективы были сохранены.

ООО "Эм Джи Си Груп" было зарегистрировано в Москве в 2012 году как ООО "Делонж" и в 2021 году переименовано в ООО "Е-Мобиль". Под последним упомянутым названием компания в 2023 году и приобретала теперь уже бывшие российские предприятия канадской Magna. В частности, петербургские ООО "Магна Санкт-Петербург" (сейчас переименовано в ООО "Петерформ Фасилити") и ООО "Питерформ" (ныне - ООО "Петерформ"), а также зарегистрированные в Набережных Челнах ООО "Магна Ситинг Нижний Новгород" (теперь - ООО "МС Ситинг Нижний Новгород") и ООО "Магна Ситинг Рус" (сейчас - ООО "МС Ситинг Рус") и теперь уже бывшее основное юрлицо Magna - нижегородское АО "Магна Автомотив Рус" (ныне - АО "МС Автомотив").

Наиболее крупными из автокомпонентных "дочек", приобретенных российской группой, были петербургская "Питерформ" (около 90% формировали заказы штамповки для российского завода Hyundai) и нижегородское АО "Магна Автомотив Рус" (пластик, интерьер, экстерьер, сиденья и т.д.), чьи годовые обороты в докризисном 2021 году составляли 15 млрд руб. и 14,5 млрд руб. соответственно.

Как следует из отчетности ООО "Эм Джи Си Груп", подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям согласовала сделку с активами Magna в конце марта 2023 года. По ее условиям, новый инвестор, согласно российскому законодательству, должен был по итогам сделки перечислить в Минпромторг РФ правительственный платеж в размере 10% от половины рыночной стоимости приобретаемых активов – на тот момент обязательная скидка для иностранцев за "выход из актива" составляла 50%. Рыночная стоимость активов Magna была оценена в 8 млрд руб. Таким образом, с учетом обязательного дисконта активы холдинга оценили в 4 млрд руб., а правительственный платеж в министерство – в 400 млн руб.

"Эм Джи Си Груп" указывает, что на конец 2024 года вложила в приобретение активов ушедших из РФ автокомпонентщиков более 3,3 млрд руб. В частности, в покупку заводов Magna было инвестировано 1,8 млрд руб., а еще 1,5 млрд руб. – в приобретение ульяновского предприятия по выпуску рулевых систем, ремней и подушек безопасности Joyson Safety Systems (ООО "Джойсон Сейфти Системс Рус"), которое состоялось в конце прошлого года.

Владельцами ООО "Эм Джи Си Груп", основной вид деятельности которого с момента приобретения активов Magna успел смениться с железнодорожных пассажирских перевозок на разработку ПО, являются Ольга Савельева (99,99%) и Олег Теницкий (0,01%). Гендиректор компании Павел Середа в прошлом возглавлял Горьковский автозавод, был директором по развитию и главой дивизиона легких коммерческих и легковых автомобилей группы "ГАЗ". С 2018 года Середа был заместителем гендиректора ГК "1520", где, согласно отрытым источникам, занимался консолидацией и формированием дивизиона железнодорожной автоматики и телемеханики.

Magna MGC Group ООО "Эм Джи Си Груп"
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