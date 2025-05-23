Поиск

Топ-менеджер "Альфа-групп" возглавил холдинговую структуру "Вымпелкома"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Генеральным директором АО "Коперник-Инвест 3", владеющего 100% акций ПАО "Вымпелком", стал Леонид Афендиков, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

В этой должности он сменил председателя совета директоров "Вымпелкома" Александра Торбахова (он же, согласно отчетности оператора, числился единственным владельцем "Коперник-Инвест 3" по состоянию на 31 марта этого года). Аналогичные изменения произошли еще в двух зарегистрированных на Торбахова компаниях – АО "Коперник-Инвест" и АО "Коперник-Инвест 2" – их теперь также возглавляет Афендиков.

Афендиков, согласно открытым источникам, является старшим директором акционерного офиса "Альфа-групп" – исторически основного инвестора "Вымпелкома".

В "Вымпелкоме" не ответили на вопрос, свидетельствует ли смена руководителя холдинговой компании о возвращении "Альфа-групп" к управлению компанией.

Все три компании – АО "Коперник-Инвест 3", АО "Коперник-Инвест" и АО "Коперник-Инвест 2" – были зарегистрированы в ноябре 2022 года в преддверии продажи "Вымпелкома" телеком-холдингом VEON менеджменту российского оператора во главе с Торбаховым. Покупка была оформлена на АО "Коперник-Инвест 3".

VEON (изначально под названием Vimpelcom Ltd.) возник в 2010 году, когда "Альфа-групп" и норвежский холдинг Telenor объединили российский "Вымпелком" и украинский "Киевстар" в холдинговую структуру. В дальнейшем в холдинг вошли активы в других странах.

Альфа-групп АО "Коперник-Инвест 3" Вымпелком Леонид Афендиков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта

КТК ввел в эксплуатацию НПС "Кропоткинская", восстановленную после атаки БПЛА

Мишустин анонсировал совещание по ситуации в угольной отрасли

"Совкомфлот" сообщил о снижении доходов из-за санкций и достаточном запасе ликвидности

"Совкомфлот" сообщил о снижении доходов из-за санкций и достаточном запасе ликвидности

Режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров продлен на год

Режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров продлен на год

Совет директоров "Магнита" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });