Топ-менеджер "Альфа-групп" возглавил холдинговую структуру "Вымпелкома"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Генеральным директором АО "Коперник-Инвест 3", владеющего 100% акций ПАО "Вымпелком", стал Леонид Афендиков, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

В этой должности он сменил председателя совета директоров "Вымпелкома" Александра Торбахова (он же, согласно отчетности оператора, числился единственным владельцем "Коперник-Инвест 3" по состоянию на 31 марта этого года). Аналогичные изменения произошли еще в двух зарегистрированных на Торбахова компаниях – АО "Коперник-Инвест" и АО "Коперник-Инвест 2" – их теперь также возглавляет Афендиков.

Афендиков, согласно открытым источникам, является старшим директором акционерного офиса "Альфа-групп" – исторически основного инвестора "Вымпелкома".

В "Вымпелкоме" не ответили на вопрос, свидетельствует ли смена руководителя холдинговой компании о возвращении "Альфа-групп" к управлению компанией.

Все три компании – АО "Коперник-Инвест 3", АО "Коперник-Инвест" и АО "Коперник-Инвест 2" – были зарегистрированы в ноябре 2022 года в преддверии продажи "Вымпелкома" телеком-холдингом VEON менеджменту российского оператора во главе с Торбаховым. Покупка была оформлена на АО "Коперник-Инвест 3".

VEON (изначально под названием Vimpelcom Ltd.) возник в 2010 году, когда "Альфа-групп" и норвежский холдинг Telenor объединили российский "Вымпелком" и украинский "Киевстар" в холдинговую структуру. В дальнейшем в холдинг вошли активы в других странах.