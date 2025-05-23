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Добыча газа в РФ к 2040 г. может упасть вдвое без трудноизвлекаемых запасов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Доступные запасы газа истощаются, без вовлечения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), в том числе на шельфе, добыча газа в РФ к 2040 году может сократиться почти в два раза. Такие данные содержатся в презентации начальника управления аналитики и мониторинга углеводородов Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) Олега Федосеева, представленной им на XXI Международной конференции "Освоение шельфа России и СНГ-2025".

Федосеев отметил, что текущих разрабатываемых месторождений запасов газа в стране хватит на 54 года. "Дальше нужно вовлекать не разрабатываемые месторождения, а ТРИЗ и шельф. В дальнейшем нам необходимо вовлечь в разработку 11 трлн кубометров газа, из которых половина должна быть рентабельная", - добавил он.

Представитель ГКЗ также напомнил, что в настоящее время традиционные запасы в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО выработаны практически на 75%. "Мы считаем долю ТРИЗ в текущих запасах - 54%, из которых 23% - это шельф, для него требуются очень большие инвестиции в разработку технологий, освоение добычи. Для поддержания добычи в ЯНАО и подачи газа в ЕСГ необходимо доизучение нетрадиционных корректоров - это ачимовский, тюменский, доюрский. На сеномане все больше и больше будет расти доля низконапорного газа. У нас есть такой совместный проект с ЯНАО по вовлечению указанных ТРИЗов", - сказал он.

Федосеев также напомнил, что льготы по НДПИ для газа в РФ действуют для участков недр с выработанностью запасов более 70%, залежи с глубиной залегания более 1700 м, участки на полуостровах Ямал и Гыдан, а также для тулонской и березовской свит. Максимальная доля льготы по НДПИ (100%) применяется для континентального шельфа, газа для проектов СПГ и газа для закачки в пласт для ППД.

"Доступные запасы истощаются, мы вынуждены будем вовлекать ТРИЗ или выходить на шельф, в арктическую зону. Но для этого нужно стимулировать разведку, создавать новые стимулы для освоения нетрадиционных запасов и арктических территорий. Считаем, что для этого первоочередной задачей должно стать проведение инвентаризации запасов. Чтобы понять, сколько у нас запасов газа, какие объемы (добычи - ИФ) нужны с учетом баланса потребления: сколько объемов можно продавать на экспорт, сколько направлять внутреннее потребление, учитывая, как активно идет газификация страны", - сказал представитель ГКЗ.

Олег Федосеев
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