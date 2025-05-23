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Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,67%, на Аи-92 выросли на 1,64%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,67% до 60 350 руб./т, на Регуляр-92 увеличились на 1,64% до 57 181 руб./т. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

19.05.202520.05.2025% к пр. д.21.05.2025% к пр. д.22.05.2025% к пр. д.23.05.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-9560756611560,6660804-0,5860488-0,5260350-0,23-0,67
Регуляр-9256260565920,59569440,62570540,19571810,221,64
ДТ-летнее60729609140,360431-0,79608510,7612130,590,8
Мазут топочный1860117197-7,55187118,818674-0,2189841,662,06
Авиатопливо70678709770,4270210-1,0869935-0,39702020,38-0,67
СУГ14050140680,13147214,6414226-3,3614225-0,011,25

Цены приведены по национальному индексу

Петербургская биржа
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