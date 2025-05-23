Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,67%, на Аи-92 выросли на 1,64%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,67% до 60 350 руб./т, на Регуляр-92 увеличились на 1,64% до 57 181 руб./т. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

19.05.2025 20.05.2025 % к пр. д. 21.05.2025 % к пр. д. 22.05.2025 % к пр. д. 23.05.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 60756 61156 0,66 60804 -0,58 60488 -0,52 60350 -0,23 -0,67 Регуляр-92 56260 56592 0,59 56944 0,62 57054 0,19 57181 0,22 1,64 ДТ-летнее 60729 60914 0,3 60431 -0,79 60851 0,7 61213 0,59 0,8 Мазут топочный 18601 17197 -7,55 18711 8,8 18674 -0,2 18984 1,66 2,06 Авиатопливо 70678 70977 0,42 70210 -1,08 69935 -0,39 70202 0,38 -0,67 СУГ 14050 14068 0,13 14721 4,64 14226 -3,36 14225 -0,01 1,25

Цены приведены по национальному индексу