Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 0,67%, на Аи-92 выросли на 1,64%
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,67% до 60 350 руб./т, на Регуляр-92 увеличились на 1,64% до 57 181 руб./т. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|19.05.2025
|20.05.2025
|% к пр. д.
|21.05.2025
|% к пр. д.
|22.05.2025
|% к пр. д.
|23.05.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|60756
|61156
|0,66
|60804
|-0,58
|60488
|-0,52
|60350
|-0,23
|-0,67
|Регуляр-92
|56260
|56592
|0,59
|56944
|0,62
|57054
|0,19
|57181
|0,22
|1,64
|ДТ-летнее
|60729
|60914
|0,3
|60431
|-0,79
|60851
|0,7
|61213
|0,59
|0,8
|Мазут топочный
|18601
|17197
|-7,55
|18711
|8,8
|18674
|-0,2
|18984
|1,66
|2,06
|Авиатопливо
|70678
|70977
|0,42
|70210
|-1,08
|69935
|-0,39
|70202
|0,38
|-0,67
|СУГ
|14050
|14068
|0,13
|14721
|4,64
|14226
|-3,36
|14225
|-0,01
|1,25
Цены приведены по национальному индексу