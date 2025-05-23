ЦБ с 2026 года начнет публиковать график заседаний по макропруденциальной политике

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России планирует с 2026 года начать публиковать график заседаний совета директоров по вопросам макропруденциальной политики, говорится в докладе регулятора.

ЦБ ежеквартально в комплексе рассматривает решения по всем макропруденциальным инструментам. "Такой подход позволит при принятии решений учитывать совместное влияние инструментов на финансовые организации", - отмечает регулятор.

Предложения о применении макропруденциальных инструментов готовит департамент финансовой стабильности ЦБ, рассматривает комитет финансовой стабильности. В рассмотрении предложений на заседании комитета участвуют представители надзорного блока, блоков денежно-кредитной политики и поведенческого надзора. Комитет дает рекомендацию совету директоров Банка России, который принимает окончательное решение по использованию макропруденциальных инструментов.