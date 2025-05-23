БКХ "Коломенский" приобрел петербургского производителя готовой еды "Продмастер"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) "Коломенский" приобрел петербургского производителя готовой еды ООО "Продмастер", сообщает пресс-служба БКХ.

В контур сделки вошли производственный комплекс в Петербурге площадью 6 тысяч кв. м и около 1,5 тысяч рецептур блюд. Сумма сделки не раскрывается.

Таким образом, "Коломенский" выходит на новый для холдинга рынок. Предполагается, что сделка даст бизнесу синергетический эффект. В частности, это коснется процессов закупки сырья и интеграции части производственных процессов. В изготовлении блюд компания использует свежую выпечку: тостовый хлеб, чиабатту, круассаны и другое.

"Сейчас важно провести его (ООО "Продмастер" - ИФ) плавную интеграцию в холдинг, сохранив коллектив и все компетенции по части продукта. Производство готовой еды останется нашим отдельным направлением, которое мы переведем в индустриальный формат и будем в него инвестировать", - сказал через пресс-службу владелец БКХ "Коломенский" Алексей Тулупов.

По словам генерального директора БКХ Дмитрия Козлова, холдинг в перспективе планирует как инвестировать в развитие комплекса "Продмастер", так и внедрять направление готовой еды на других своих площадках.

"К примеру, категорию перекусов - сэндвичей, роллов и так далее - на нашем заводе в Балашихе. Стоимость проекта составит более 900 млн рублей. Кроме того, мы планируем выпуск готовой еды в замороженном виде", - отметил Козлов.

Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" - лидер по производству хлебобулочных изделий в России, говорится на сайте компании. Холдинг включает 14 производственных площадок в Москве и Московской области, Петербурге и Тверской области. Общая мощность производства превышает 1,5 тысяч тонн продукции в сутки.

Компания "Продмастер" основана в 2000 году в Петербурге, специализируется на пищевом производстве. Общий объем производства - более 30 тонн в сутки или более 140 тыс. готовых блюд. Согласно бухгалтерской отчетности компании, выручка ООО "Продмастер" в 2024 году составила 4,2 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2023 году. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами компании по-прежнему значатся Алена Железогло (51%) и Лариса Ларионова (49%).