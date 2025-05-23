Поиск

БКХ "Коломенский" приобрел петербургского производителя готовой еды "Продмастер"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) "Коломенский" приобрел петербургского производителя готовой еды ООО "Продмастер", сообщает пресс-служба БКХ.

В контур сделки вошли производственный комплекс в Петербурге площадью 6 тысяч кв. м и около 1,5 тысяч рецептур блюд. Сумма сделки не раскрывается.

Таким образом, "Коломенский" выходит на новый для холдинга рынок. Предполагается, что сделка даст бизнесу синергетический эффект. В частности, это коснется процессов закупки сырья и интеграции части производственных процессов. В изготовлении блюд компания использует свежую выпечку: тостовый хлеб, чиабатту, круассаны и другое.

"Сейчас важно провести его (ООО "Продмастер" - ИФ) плавную интеграцию в холдинг, сохранив коллектив и все компетенции по части продукта. Производство готовой еды останется нашим отдельным направлением, которое мы переведем в индустриальный формат и будем в него инвестировать", - сказал через пресс-службу владелец БКХ "Коломенский" Алексей Тулупов.

По словам генерального директора БКХ Дмитрия Козлова, холдинг в перспективе планирует как инвестировать в развитие комплекса "Продмастер", так и внедрять направление готовой еды на других своих площадках.

"К примеру, категорию перекусов - сэндвичей, роллов и так далее - на нашем заводе в Балашихе. Стоимость проекта составит более 900 млн рублей. Кроме того, мы планируем выпуск готовой еды в замороженном виде", - отметил Козлов.

Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" - лидер по производству хлебобулочных изделий в России, говорится на сайте компании. Холдинг включает 14 производственных площадок в Москве и Московской области, Петербурге и Тверской области. Общая мощность производства превышает 1,5 тысяч тонн продукции в сутки.

Компания "Продмастер" основана в 2000 году в Петербурге, специализируется на пищевом производстве. Общий объем производства - более 30 тонн в сутки или более 140 тыс. готовых блюд. Согласно бухгалтерской отчетности компании, выручка ООО "Продмастер" в 2024 году составила 4,2 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2023 году. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами компании по-прежнему значатся Алена Железогло (51%) и Лариса Ларионова (49%).

Коломенский Петербург Москва БКХ "Коломенский" Продмастер Дмитрий Козлов Алексей Тулупов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еврокомиссия начинает обсуждать санкции против "Северного потока 2"

Еврокомиссия начинает обсуждать санкции против "Северного потока 2"

Трамп предложил ввести пошлину в 50% на товары из ЕС

Brent подорожала до $64,62 за баррель

Brent подорожала до $64,62 за баррель

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта

КТК ввел в эксплуатацию НПС "Кропоткинская", восстановленную после атаки БПЛА

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });