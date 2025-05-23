На "Мосбирже" рубль немного подорожал к юаню

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - На торгах пятницы на "Московсокй бирже" рубль подорожал к юаню на фоне вернувшихся к росту котировок нефти. Поддержку рублю также оказала подготовка экспортеров к налоговым выплатам на следующей неделе.

К 19:00 юань подешевел на 3,05 копейки, до 11,022 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,49 копейки, до 79,7108 рубля, и увеличил курс евро на 32,03 копейки, до 90,5207 рубля.

"Биржевой курс рубля укрепился за неделю примерно на 1%, торгуясь в диапазоне 10,95-11,24 рубля за юань. Поддержку курсу, по всей видимости, оказывают продажи валюты экспортерами в преддверии налогового периода (28 мая), спрос на валюту со стороны импортеров ограничен. В ближайшие дни курс может оставаться вблизи достигнутых уровней ввиду подготовки к налоговому периоду. При этом с середины следующей недели не исключаем разворота в сторону ослабления. В четверг стало известно, что правительство продлило постановление об обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2026 года. Как и ранее, экспортеры обязаны зачислять на свои счета в банках не менее 40% иностранной валюты по внешнеторговым контрактам и продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, поступившей на счета в российских банках. Мы считаем, что это не окажет влияния на курс рубля, так как в последние месяцы, согласно данным ЦБ, экспортеры и так продают значительно больше валютной выручки, чем предписано в постановлении", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Правительство в рамках реализации указа президента утвердило постановление о продлении до 30 апреля 2026 года требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами. "Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок", - говорится в сообщении кабмина. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 22 мая.

Экспортеры, которые входят в утвержденный президентским указом перечень (этот документ носит закрытый характер и не публикуется - ИФ), с 25 мая 2025 года обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, сообщило правительство. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, отмечено в сообщении.

Таким образом, базовые параметры режима остались неизменными.

В прежней редакции и указ, и постановление действовали до 30 апреля 2025 года.

Республиканцы в американском Сенате заявили о готовности одобрить новые санкции против России, если Москва "будет отказываться от взаимодействия" по украинскому урегулированию, сообщает Bloomberg. Лидер республиканского большинства в палате Джон Тьюн сказал, что "Сенат будет работать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции, если Россия не захочет участвовать в серьезной дипломатии".

Республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов), который ранее представил свой законопроект по санкциям против России, в свою очередь, отметил, что намерен действовать решительно и ждет конкретных результатов по урегулированию в ближайшие дни.

Законопроект Грэма предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и др.

Цены на нефть вновь повышаются, восстановив потери, понесенные ранее после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50%.

К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,57%, до $64,8 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,65%, до $61,6 за баррель.

Ранее в пятницу котировки обоих контрактов упали более чем на 1% на заявлениях Трампа о безрезультатности переговоров с ЕС.

"Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является совершенно неприемлемым", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Наши переговоры с ними ни к чему не приводят, - отметил он. - Поэтому я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Евросоюза с 1 июня 2025 года".

Несмотря на пятничный рост, цены на нефть, вероятно, останутся в минусе по итогам недели. Давление на котировки последние дни оказывали сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК+ обсуждают возможность третьего подряд ускоренного увеличения добычи в июле. В мае и июне участники ОПЕК+ договорились нарастить темпы добычи в три раза сильнее ранее планировавшегося, на 411 тысяч б/с вместо 130-140 тысяч б/с. Решение об объемах добычи в июле будет принято 1 июня.

Ставки межбанковского кредитного рынка практически не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 мая опустилась на 3 базисных пункта - до 20,83% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась на 1 базисный пункт, до 20,92% годовых, срочная версия на срок 3 месяца, напротив, уменьшилась на 1 базисный пункт, до 21,65% годовых. Версия на шесть месяцев в пятницу не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась на отметке 22,08% годовых.