Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 всего на 0,1%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует небольшое снижение на фоне сохраняющихся опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; некоторую поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть и наметившееся улучшение ситуации на мировых фондовых площадках.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2766,92 пункта (-0,11%); цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,8%.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%, "префы" потеряли в цене 0,1%), "Северстали" (-0,3%), "Т-Технологий" (-0,3%), МКПАО "ВК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+0,8%), "ММК" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует прекратить делать заявления, которые создают Украине проблемы, заявил президент США Дональд Трамп. "Все, что он говорит, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил: "Зеленский не делает своей стране ничего хорошего, говоря так, как он это делает".

"Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась", - в очередной раз повторил Трамп. "Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я всего лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, которые начались из-за вопиющей некомпетентности и ненависти", - написал он.

Одновременно он заявил, что в ударах России по украинском населенным пунктам "нет необходимости", а если же у Москвы есть желание "захватить всю Украину, а не только ее кусочек (...), это приведет к падению России".

Кроме того, президент США в ходе выступления перед журналистами в Нью-Джерси заявил, что раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России. "Трамп также сказал, что он "безусловно", рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России", - пишет New York Times. По его словам, ему не нравится поведение президента России Владимира Путина. "Я знаю его долгое время. Мы всегда ладили с ним, но он запускает ракеты по городам (...) и мне это совсем не нравится", - сказал Трамп журналистам.

В свою очередь в Евросоюзе обсуждают предложение об отключении более 20 банков от SWIFT и о снижении "потолка" цен на нефть в рамках следующего пакета санкций против РФ, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "ЕС рассматривает возможность отключения свыше 20 банков от SWIFT (...), а также - о снижении "потолка" цен на нефть", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что также среди предложений - санкции в отношении газопроводов "Северный поток".

"Потолок" цен на нефть из России, который в настоящее время установлен на отметке в $60 баррель, предлагается снизить до $45 за баррель. Bloomberg поясняет, что ограничить цены на нефть предлагается на уровне G7, а это потребует согласия со стороны США. "Еврокомиссия консультируется со странами ЕС по поводу этих планов", - подчеркивает агентство.

В сообщении отмечается, что санкции ЕС принимаются в случае согласия всех стран-членов, потому итоговый вариант санкций может отличаться от обсуждаемых сейчас вариантов.

Россия и Украина завершили обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", - заявило министерство.

Американские фондовые индексы упали в пятницу после заявлений президента США о пошлинах. В частности, Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. "Наши переговоры с ними ни к чему не приводят, - написал он в своей соцсети Truth Social. - Поэтому я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Европейского союза с 1 июня 2025 года". Пошлины не будут взиматься с товаров, произведенных в США, добавил президент.

"Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является совершенно неприемлемым", - написал Трамп.

Американский лидер также пригрозил Apple ввести пошлину "как минимум в 25%" на продаваемые в США iPhone, если они производятся за пределами страны. "Я уже давно говорил Тиму Куку (CEO Apple), что я жду, чтобы продаваемые в США iPhone производились в США, а не в Индии или еще где-либо. Если этого не будет, Apple должна будет платить пошлину как минимум в 25%", - написал Трамп в Truth Social.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+1%), что говорит о вероятном улучшении ситуации на фондовых биржах США в начале недели на фоне новых заявлений американского президента в отношении пошлин на европейские товары.

Президент США Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. "Она сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам (...). 9 июля - это тот самый день, который она просила. (...) Я согласился это сделать", - цитирует телеканал CNN заявление Трампа журналистам. "Она сказала, что мы быстро соберемся вместе и посмотрим, сможем ли мы что-нибудь придумать", - добавил Трамп.

В свою очередь президент ЕК сообщила, что провела "хороший разговор" с Трампом. По ее словам, ЕК потребуется время до 9 июля, чтобы "достичь хорошей сделки" с США. "ЕС и США связывают самые важные и тесные торговые отношения в мире. Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 26 мая не сложилось единой тенденции в динамике акций. Так, фондовые индексы Австралии, Японии и Южной Кореи демонстрируют рост в пределах 0,1-1,3%. Вместе с тем фондовые индексы материкового Китая и Гонконга снижаются на 0,7-1%.

На мировых нефтяных площадках в понедельник утром доминируют умеренно позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $64,95 за баррель, что на 0,28% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,26% - до $61,7 за баррель.