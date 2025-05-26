Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,3% на старте торгов основной сессии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник снижается на фоне сохраняющихся опасений относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; некоторую поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть (фьючерс на Brent - $65 за баррель); индексы МосБиржи за минуту торгов просели на 1,3%, лидируют в откате акции "ВК" (-3,2%) и "НОВАТЭКа" (-3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2735,04 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1080,9 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 3,2%.

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