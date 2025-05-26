Минвостокразвития проработает с Минфином спецрежим для проектов на о. Большой Уссурийский

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову обсудить с министерством финансов особые условия реализации проектов на острове Большой Уссурийский на реке Амур, разделенном между РФ и Китаем.

"Мы договорились, что Алексей Олегович (Чекунков - ИФ) и министерство финансов вместе проработают все-таки режим создания другой системы преференций для острова Большой Уссурийский", - сказал Трутнев журналистам после совещания по вопросам развития острова в Хабаровске в понедельник.

По мнению вице-премьера, развитие острова не должно ограничиваться только строительством на его территории пограничного пункта пропуска на российско-китайской границе и подъездной автодороги к нему.

"Нам надо создавать технологии, нам надо использовать опыт Китая в этом отношении. Но они (китайская сторона - ИФ) пойдут на какие-то встречные шаги только при некоторых условиях – если им это будет выгодно. Значит, надо создать такие режимы, когда им будет выгодно создавать что-то не только на своей территории, но и на (российской - ИФ) территории острова Большой Уссурийский, которая, собственно говоря, единственная территория по формату "один остров - два государства", - добавил Трутнев.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, выступая 19 мая на пленарном заседании российско-китайского форума, предложил распространить специальный правовой режим на проекты, которые будут реализованы на Большом Уссурийском острове.

"Учитывая уникальный приграничный статус острова, предлагаю рассмотреть создание на нем специального правового режима для проектов в сфере высоких технологий, интернета, креативных индустрий, электронной торговли", - отмечал Демешин.

По его словам, это "позволит апробировать возможности специального права, валютных и клиринговых расчетов, а также сокращения сроков одобрения зарубежных инвестиций, регистрации предприятий".

Сообщалось также, что на остров планируется распространить режим территории опережающего развития (ТОР). Площадь ТОР "Хабаровск" предполагается расширить в 2025 году за счет включения более 14 тыс. га земельных участков на острове Большой Уссурийский и прилегающей материковой части Хабаровского муниципального района.

Власти рассчитывали распространить на остров и режим международной ТОР после принятия Госдумой РФ соответствующего закона.

Остров Большой Уссурийский площадью 254 кв. км находится на реке Амур в западной части пригорода Хабаровска. Площадь российской территории - 174 кв. км, западная часть острова и остров Тарабаров в юрисдикции Китая с 2008 года.

К 2028 году на острове должна быть построена новая автомобильная дорога и грузопассажирский пункт пропуска. Российская сторона в ходе форума в Хабаровске 19-20 мая предложила КНР проекты развития сборочных производств компаний "Техсервис" и "Сониктранс" с применением китайских комплектующих, создания технопарка "Амур", индустриального парка "Восточный мост", туристических объектов и рекреационной инфраструктуры.

Для поддержки проектов предлагается создать совместную российско-китайскую инвестплатформу со штаб-квартирой в Хабаровске.