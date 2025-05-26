Лагард увидела потенциал для усиления международной роли евро

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Непоследовательная политика президента США Дональда Трампа создает "отличную возможность" для усиления международной роли евро, считает президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Это позволило бы валютному блоку получать больше тех привилегий, которые до сих пор доступны только США, заявила она в Берлине в понедельник.

Если европейские государства смогут решить проблемы, долгое время ограничивающие экономический потенциал ЕС, они будут вознаграждены снижением стоимости заимствования, а также защитой от колебаний валютных курсов и санкций, отметила Лагард.

"Текущие изменения могут стать глобальным моментом для евро, - сказала президент ЕЦБ, слова которой приводит Reuters. - Однако евро не получит влияния автоматически, его придется заслужить".

Лагард выделила три пункта, выполнение которых она считает необходимым для улучшения глобального статуса евро.

Во-первых, это создание "устойчивой и надежной геополитической основы", поддерживаемой приверженностью свободной торговле и обеспечению безопасности. Второй пункт включает создание единого рынка, поддержку стартапов, смягчение регулирования и наращивание совместных инвестиций, отметила Лагард.

Она в очередной раз повторила, что считает необходимым увеличить совместное финансирование европейскими странами таких сфер как оборона. Продвижение в этом направлении, по ее словам, обеспечило бы инвесторам доступ к более широкому кругу ценных бумаг.

"Экономическая логика подсказывает, что общественные блага должны финансироваться совместно. И это совместное финансирование может стать основой для постепенного увеличения предложения безопасных активов в Европе", - сказала Лагард.

Ранее член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель отмечала, что расширение европейского рынка облигаций является необходимым условием для усиления роли евро.

В-третьих, европейским странам необходимо продемонстрировать инвесторам свою способность поддерживать правовую и институциональную среду для сохранения их доверия на долгосрочную перспективу, заявила Лагард.