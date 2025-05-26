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Путин напомнил, что McDonald's повел себя недобросовестно при уходе с рынка в РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в разговоре с гендиректором "Вкусно - и точка" (преемник сети ресторанов быстрого питания McDonald's в России) Олегом Пароевым отметил, что при наличии действующего опциона американской компании на обратный выкуп бизнеса в РФ, необходимо помнить о том, как компания уходила с российского рынка.

"Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им, дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

Сам Пароев в рамках беседы пригласил президента зайти в ресторан "Вкусно - и точка", чтобы продемонстрировать работу сети.

"Зайду как-нибудь", - ответил Путин.

Владимир Путин Вкусно - и точка McDonalds Олег Пароев
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