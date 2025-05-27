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Brent слабо дешевеет и торгуется у $64,68 за баррель

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются на волатильных торгов вторника, отступив от минимумов сессии.

Надежды на нормализацию отношений в международной торговле и опасения, связанные с продолжением ускоренного наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+, оказывают разнонаправленное влияние на настроения участников рынка, что отражается на динамике котировок.

К 14:08 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,09%), до $64,68 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,1 (0,16%) от уровня закрытия пятницы, до $61,42 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за праздника.

Трейдеры продолжают следить за новостями международной торговли после кратковременного обострения напряженности в отношениях между США и Евросоюзом в конце прошлой недели. 23 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал ввести пошлину на товары из ЕС в размере 50% с 1 июня. Позднее он согласился отсрочить введение этих тарифов до 9 июля.

Ожидания ускоренного наращивания производства странами ОПЕК+ сдерживают рост цен на нефть. Как сообщали СМИ, участники альянса обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в конце текущей недели.

В центре внимания инвесторов остаются переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, успех которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта Ирана.

Brent WTI Евросоюз Иран ОПЕК США
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