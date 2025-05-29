Козлачков покинет пост президента Ассоциации банков России после года работы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полномочия президента Ассоциации банков России Анатолия Козлачкова будут прекращены с 30 мая, на этом посту он поработал чуть больше года.

Как говорится в сообщении ассоциации, решение об изменении в руководстве принято на ее съезде. Временно исполняющим обязанности президента ассоциации назначен вице-президент Денис Липаев.

Анатолий Аксаков вновь избран председателем совета ассоциации сроком на пять лет.

"Анатолий Козлачков покидает Ассоциацию банков России, чтобы заниматься другими проектами в сфере финансов и права", - отмечает ассоциация. Он был назначен на пост вице-президента ассоциации в конце 2017 года, весной 2024 года был избран президентом организации. До него ассоциацию возглавлял бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, он умер в марте 2024 года.

Липаев стал вице-президентом ассоциации в августе 2024 года. Он будет исполнять обязанности президента ассоциации с 31 мая и до момента назначения постоянного главы съездом или внеочередным общим собранием.

До прихода в ассоциацию Липаев занимал руководящие должности в коммерческих банках и консалтинговых организациях. С 2014 по 2018 год он работал в надзорных подразделениях Банка России, с 2018 по декабрь 2022 года занимал пост заместителя генерального директора АО "РТ-Финанс" (госкорпорация "Ростех"). С 2023 по июль 2024 года был заместителем генерального директора в консалтинговой организации.