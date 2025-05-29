Поиск

Козлачков покинет пост президента Ассоциации банков России после года работы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полномочия президента Ассоциации банков России Анатолия Козлачкова будут прекращены с 30 мая, на этом посту он поработал чуть больше года.

Как говорится в сообщении ассоциации, решение об изменении в руководстве принято на ее съезде. Временно исполняющим обязанности президента ассоциации назначен вице-президент Денис Липаев.

Анатолий Аксаков вновь избран председателем совета ассоциации сроком на пять лет.

"Анатолий Козлачков покидает Ассоциацию банков России, чтобы заниматься другими проектами в сфере финансов и права", - отмечает ассоциация. Он был назначен на пост вице-президента ассоциации в конце 2017 года, весной 2024 года был избран президентом организации. До него ассоциацию возглавлял бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, он умер в марте 2024 года.

Липаев стал вице-президентом ассоциации в августе 2024 года. Он будет исполнять обязанности президента ассоциации с 31 мая и до момента назначения постоянного главы съездом или внеочередным общим собранием.

До прихода в ассоциацию Липаев занимал руководящие должности в коммерческих банках и консалтинговых организациях. С 2014 по 2018 год он работал в надзорных подразделениях Банка России, с 2018 по декабрь 2022 года занимал пост заместителя генерального директора АО "РТ-Финанс" (госкорпорация "Ростех"). С 2023 по июль 2024 года был заместителем генерального директора в консалтинговой организации.

Ассоциация банков России Анатолий Козлачков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Telegram разместил конвертируемые облигации на $1,7 млрд

Telegram разместил конвертируемые облигации на $1,7 млрд

ГК "Русагро" передала в доверительное управление миноритарную долю "Агро-Белогорье"

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

Рубль днем растет в паре с юанем, обновил максимум с мая 2023 года

ЦБ пропишет обязательный набор финпоказателей для оценки кредитных рисков заемщиков

ЦБ пропишет обязательный набор финпоказателей для оценки кредитных рисков заемщиков

"Русагро" передала "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области

"Русагро" передала "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области
Разлив мазута в Керченском проливе

В Анапе отказались от сбора туристического налога до конца 2025 года

S7 с конца июля возобновит полеты по маршруту Москва - Новокузнецк

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2276 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6445 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });