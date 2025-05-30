Чистая прибыль ВТБ по МСФО в апреле снизилась на 70% г/г до 24,3 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU -Чистая прибыль ВТБ по МСФО в апреле составила 24,3 млрд рублей, сократившись на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении госбанка.

Чистая прибыль за 4 месяца достигла 165,5 млрд рублей, показав снижение на 18,6% год к году. Возврат на капитал (ROE) ВТБ составил 10,5% в апреле и 18,2% по итогам 4 месяцев.

ВТБ прогнозирует чистую прибыль на 2025 год на уровне 430 млрд рублей.

"Результаты апреля и четырех месяцев соответствуют нашим планам и ожиданиям. Чистая процентная маржа остается под значительным давлением, однако в апреле уже началось ее расширение, обусловленное как выгашиванием кредитов с фиксированной ставкой, так и началом замещения дорогих привлечений конца прошлого года. Также поддержку финансовым результатам оказывают сильная динамика чистых комиссионных доходов и результаты по операциям с ценными бумагами", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистые процентные доходы в условиях давления на чистую процентную маржу уменьшились на 33% в апреле и на 58,4% за 4 месяца, составив 30,1 млрд рублей и 82,7 млрд рублей соответственно. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1,2% в апреле и 0,8% за 4 месяца против 1,9% и 2,2% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые комиссионные доходы выросли на 27,2% в апреле и на 37,1% за 4 месяца, составив 23,4 млрд рублей и 96,1 млрд рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Расходы на создание резервов составили 19,5 млрд рублей в апреле и 77,3 млрд рублей за 4 месяца, увеличившись на 178,6% и на 117,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне низкой базы начала прошлого года. Стоимость риска составила 1% в апреле, увеличившись на 60 б.п. По итогам января-апреля стоимость риска составила 0,9%, увеличившись год к году на 40 б.п.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 апреля выросла до 3,9% с 3,8% в марте и 3,5% на начало этого года.

Расходы на персонал и административные расходы составили 44,6 млрд рублей в апреле, увеличившись на 20,2% год к году. По итогам 4 месяцев расходы на персонал и административные расходы составили 163,1 млрд рублей, увеличившись на 19,5% год к году. На динамику расходов оказала консолидация Почта банка в конце 2024 года.

"Ключевым фокусом текущего года для нас остается управление капиталом, что приобретает особую важность на фоне решения наблюдательного совета рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2024 год в размере 275,8 млрд рублей, 50% чистой прибыли по МСФО. Умеренный рост кредитного портфеля с начала года и сокращение розничного кредитного портфеля соответствуют стратегии текущего года по модерации роста активов и приоритезации корпоративного кредитования", - заявил Пьянов.

По состоянию на 30 апреля объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,8 трлн рублей, уменьшившись на 0,6% в апреле и оставшись без изменений с начала года.

Кредиты юридическим лицам составили 16,2 трлн рублей, сократившись на 0,5% в апреле и увеличившись на 1,5% за 4 месяца. Кредиты физическим лицам сократились на 0,9% в апреле и на 3,1% с начала года, портфель розничных кредитов по состоянию на 30 апреля составил 7,6 трлн рублей. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы снизилась с начала года на 1 п.п. и составила 32% (33% на 31 декабря 2024 года).

Объем средств физических лиц увеличился на 0,8% в апреле и на 3,1% с начала года, достигнув 13,4 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 2,2% в апреле и сократился на 5,2% с начала года, составив 13,2 трлн рублей.

По состоянию на 1 мая норматив достаточности капитала Н20.0 (общий) составил 9,5%, Н20.1 (базовый) - 7,2%, Н20.2 (основной) - 8,8%.