Индексы РТС и МосБиржи подросли на 0,2% в начале основной сессии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу консолидируется на фоне ожиданий геополитических новостей относительно анонсированного второго раунда переговоров РФ-Украина по урегулированию украинского конфликта, фактором давления выступают ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и просевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется ниже $64 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,2%; лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,2%) и ВТБ (+0,9%), аутсайдерами выступили бумаги "АЛРОСА" (-1,3%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2814,98 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1129,7 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 мая, составляет 78,497 руб. (-1,11 рубля).

Подорожали также акции "МТС" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "ВК" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Т-Технологий" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%).

Власти США надеются, что Россия и Украина проведут на следующей неделе переговоры в Стамбуле, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Мы надеемся, что Россия и Украина будут вести прямые переговоры на следующей неделе в Стамбуле. Мы полагаем, что эта встреча состоится. Это та встреча, к проведению которой призывал президент США Дональд Трамп, к встрече двух сторон и к непосредственному диалогу", - сказала она журналистам на брифинге.

По ее словам, Трамп неоднократно говорил, публично и в частном порядке, лидерам РФ и Украины, что конфликт "надо решить за столом переговоров, а не на поле боя". Она добавила, что Белый дом оповестит общественность, если Трамп решит отправить своего представителя на переговоры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле. Первый раунд переговоров состоялся там 16 мая.

Мирные инициативы руководства России, настроенного на продолжение прямых переговоров с Украиной, понятны и очевидны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации. Он подчеркнул, что "до тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре", РФ будет продолжать уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом Украины.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, умеренный оптимизм на рынке акций РФ в конце недели поддерживался возможным продолжением переговорного процесса, РФ-Украина, который может возобновиться в Стамбуле 2 июня, а также ожиданиями смягчения ДКП Банком России на заседании 6 июня.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике 2700-2950 пунктов, и определить направление нового тренда все еще затруднительно. Чтобы быть более уверенным, индексу нужно либо подняться выше 3050 пунктов, либо опуститься ниже 2600 пунктов, полагает Калачев.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что рынок акций РФ может завершить неделю в диапазоне 2740-2800 пунктов по индексу МосБиржи.

Причиной коррекции рынка вниз может стать желание части инвесторов сократить объем длинных позиций в преддверии выходных для снижения рисков по портфелям, а также существенное ухудшение ситуации в ценах на нефть. В пятницу при отсутствии позитивных геополитических новостей данная тенденция может сохраниться, что приведет к дальнейшей компенсации роста, продемонстрированного в середине недели. В этом случае индекс МосБиржи может закончить неделю в диапазоне 2740-2800 пунктов, тяготея к его нижней границе, считает Зварич.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что расстановка сил на нефтяном рынке не дает поводов для оптимизма. В ближайшие выходные участники ОПЕК+, скорее всего, примут решение вновь увеличить добычу на 411 тыс. б/с, чтобы не терять свое место на мировом рынке, а заодно "придушить" американских сланцевых производителей. На этом фоне рекомендуется воздержаться от покупки акций отечественной нефтянки, считает эксперт.

О зыбкости надежд на геополитическое потепление говорит и динамика российского рынка акций, который прервал отскок и залег в боковик. Слабее рынка выглядят недавние лидеры - акции наиболее закредитованных компаний и девелоперы.

В пятницу утром покупатели вновь оживились, индекс МосБиржи движется выше отметки 2800 пунктов. Краткосрочная цель роста по-прежнему лежит в 100 пунктах выше, где находятся незакрытые "гэпы", но для быстрого достижения этой цели нужны какие-то позитивные новости, считает Антонов.

Зарубежные фондовые площадки

На рынке акций США накануне индексы выросли на 0,3-0,4% на фоне серии судебных решений в отношении пошлин.

Днем ранее Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными введенные президентом страны Дональдом Трампом глобальные внешнеторговые пошлины. Коллегия из трех судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения импортных пошлин.

В четверг Минюст США обратился в апелляционный суд с требованием приостановить действие решения на время, пока администрация Трампа готовит официальную апелляцию, и это требование было удовлетворено. Апелляционный суд не обозначил, как долго действует его распоряжение о приостановке действия решения Федерального суда.

Ранее Белый дом заявил о готовности обратиться в Верховный суд США в пятницу, если действие решения Федерального суда по вопросам международной торговли, блокирующее пошлины на импорт, не будет приостановлено апелляционным судом.

В центре внимания инвесторов в четверг также оказалась встреча Трампа с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, состоявшаяся по инициативе президента. В пресс-релизе, опубликованном на сайте ФРС, говорится, что Пауэлл на встрече с Трампом "не обсуждал своих ожиданий относительно денежно-кредитной политики, подчеркнув лишь, что ее направление будет полностью зависеть от поступающей экономической информации и оценки ее последствий". Пауэлл также отметил, что Федрезерв будет принимать решения по монетарной политике "основываясь исключительно на внимательном, объективном и неполитизированном анализе".

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп в ходе встречи с Пауэллом настаивал на необходимости снижения базовой ставки Федрезервом. Президент считает, что ФРС делает ошибку, не опуская ставку, о чем и сказал Пауэллу, отметила Левитт. По ее словам, Трамп с Пауэллом не обсуждали возможность смещения главы ФРС с его поста.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Как стало известно в пятницу, промпроизводство в Японии в апреле сократилось на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 0,2% в марте. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал еще более существенное снижение - на 1,2%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 0,5% к марту. Показатель поднялся на 3,3% относительно апреля прошлого года, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,1%.

Безработица в Японии в апреле осталась на уровне 2,5%, как и ожидалось.

Промпроизводство в Корее в апреле сократилось на 0,9% относительно марта и подскочило на 4,9% в годовом выражении. Эксперты ждали роста первого показателя на 0,5%, второго - на 4%. Розничные продажи в стране снизились на 0,9% после спада на 1% в марте.

Розничные продажи в Германии в апреле упали на 1,1% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,2%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу остаются под давлением продаж, участники рынка оценивают серию судебных решений по импортным пошлинам США и ждут решения альянса ОПЕК+ относительно темпов наращивания нефтедобычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $63,9 за баррель (-0,4% и -1,2% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $60,74 за баррель (-0,3% и -1,5% накануне).

Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на Brent истекает в пятницу. Августовские контракты опустились в цене до $63,13 за баррель (-0,3%).

Неопределенность ситуации с пошлинами повышает волатильность на рынке, отмечает Trading Economics.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн б/с. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле.

Как показали вышедшие в четверг официальные данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,795 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение на 600 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 75 тыс. баррелей после сокращения на 457 тыс. баррелей неделей ранее.