Кабмин РФ сократил перечень банков для работы со спецсчетами в рамках госзакупок

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ исключило ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ("ХКФ банк" - работает под брендом "Хоум банк") из перечня банков, имеющих право открывать и вести спецсчета для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Этот банк получил право работать со спецсчетами в рамках госзакупок в феврале текущего года, однако в апреле прекратил свою деятельность в результате присоединения к Совкомбанку. Последний входит в названный перечень банков с 2018 года.

Теперь в перечень банков, имеющих право работать со спецсчетами в рамках госзакупок, входит 26 кредитно-финансовых организаций.

Сам механизм спецсчетов был запущен в 2018 году. Открытием и ведением таких счетов могут заниматься российские банки, соответствующие ряду требований. В их числе - наличие универсальной лицензии, собственного капитала в размере не менее 25 млрд рублей (по данным ЦБ РФ на день проверки на соответствие указанным требованиям), наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-, участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физлиц в банках РФ, отсутствие просроченной задолженности.

За все время действия этой нормы в перечень банков, имеющих право открывать и вести спецсчета в рамках госзакупок, были включены 38 кредитных организаций. При этом в разное время из этого перечня были удалены теперь уже 12 банков.