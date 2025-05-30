Денежная база в РФ снизилась с 16 по 23 мая на 82,9 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 23 мая составил 18 091,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 16 мая денежная база в России равнялась 18 174,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,46%, или на 82,9 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.



