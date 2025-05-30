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Кредитование потребителей в еврозоне в апреле выросло на 1,9%, максимально с 2023 года

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Объем выданных потребительских кредитов в еврозоне в апреле увеличился на 1,9% в годовом выражении, до 6,99 трлн евро. Об этом говорится в сообщении Европейского центрального банка.

Темпы роста показателя стали максимальными с мая 2023 года.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения на 1,8%.

В марте потребительское кредитование в валютном блоке выросло на 1,7%. Рост показателя ускоряется восьмой месяц подряд.

Тем временем объем кредитов, выданных банками еврозоны нефинансовым компаниям, в прошлом месяце повысился на 2,6% до 5,23 трлн евро. Это лучший рост с июня 2023 года.

Ключевой индикатор денежной массы (агрегат M3) в еврозоне в апреле вырос на 3,9% в годовом выражении. В марте показатель увеличился на 3,7%, эксперты ожидали сохранения этой динамики.

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