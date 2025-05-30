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Акционеры "Акрона" одобрили выплату дивидендов в сумме 534 рублей на акцию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Акрона" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщила компания.

Реестр для получения дивидендов закроется 9 июня.

В общей сложности компания планирует распределить между акционерами 19,6 млрд рублей.

За 2023 год "Акрон" выплатил 427 рублей на акцию на общую сумму 15,7 млрд рублей.

Акрон
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