Индекс потребдоверия в США в мае остался на уровне предыдущего месяца

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в мае остался на уровне предыдущего месяца, составив 52,2 пункта. Об этом говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о снижении индекса в мае до 50,8 пункта.

Аналитики в среднем ожидали пересмотра предварительной оценки с повышением - до 51 пункта, по данным Trading Economics.

В мае 2024 года значение индекса находилось на отметке 69,1 пункта.

Существенное улучшение оценки индикатора по сравнению с предварительной связано с временной отменой США и Китаем высоких взаимных торговых пошлин, введенных ранее, отмечается в отчете.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце опустился до 58,9 пункта с 59,8 пункта в апреле. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода увеличился до 47,9 пункта с 47,3 пункта.

Инфляционные ожидания населения на ближайший год в мае повысились до 6,6% с 6,5% в апреле. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) снизилась до 4,2% с 4,4% месяцем ранее.

Предварительное значение индекса потребительского доверия за июнь Мичиганский университет опубликует 13 июня.