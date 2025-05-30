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Ювелирный завод "Адамаса" в 2024 году увеличил чистую прибыль на 65%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ООО "Белгородский ювелирный завод "Арт-Карат" (БЮЗ "Арт-Карат", производственная площадка холдинга "Адамас") в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 65% по сравнению с 2023 годом - до 61 млн рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка завода в 2024 году выросла в 2,2 раза до 6,8 млрд рублей.

Причины изменения показателей не раскрываются.

Финансовые показатели ООО БЮЗ "Арт-Карат" (в тыс. рублей):

Показатель2024г.2023г.Динамика
Выручка от продаж6 812 7473 040 837+2,2 раза
Себестоимость продаж6 234 5822 832 500+2,2 раза
Валовая прибыль578 165208 337+2,8 раза
Прибыль (убыток) от продаж353 501(50 234)-
Прибыль (убыток) до налогообложения94 39945 863+2,1 раза
Чистая прибыль61 14437 001+1,7 раза

Кредиторская задолженность компании за год увеличилась с 1,3 млрд рублей до 2,9 млрд рублей, дебиторская – с 964,3 млн рублей до 2,5 млрд рублей.

ООО БЮЗ "Арт-Карат" образовано в 2015 году. Основной вид деятельности – производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней. Как сообщалось, в марте 2017 года компания ввела в эксплуатацию завод по производству ювелирных изделий проектной мощностью 150 кг ювелирных изделий в месяц. Объем инвестиций в проект составил 700 млн рублей.

В марте 2023 года завод стал частью вертикально интегрированного холдинга "Адамас".

"Адамас" – ювелирный ритейлер, основанный в 1993 году в Москве. У компании более 200 магазинов более чем в 70 городах России.

Адамас БЮЗ "Арт-Карат" ООО "Белгородский ювелирный завод "Арт-Карат"
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