Ювелирный завод "Адамаса" в 2024 году увеличил чистую прибыль на 65%
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ООО "Белгородский ювелирный завод "Арт-Карат" (БЮЗ "Арт-Карат", производственная площадка холдинга "Адамас") в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 65% по сравнению с 2023 годом - до 61 млн рублей, сообщается в отчете компании.
Выручка завода в 2024 году выросла в 2,2 раза до 6,8 млрд рублей.
Причины изменения показателей не раскрываются.
Финансовые показатели ООО БЮЗ "Арт-Карат" (в тыс. рублей):
|Показатель
|2024г.
|2023г.
|Динамика
|Выручка от продаж
|6 812 747
|3 040 837
|+2,2 раза
|Себестоимость продаж
|6 234 582
|2 832 500
|+2,2 раза
|Валовая прибыль
|578 165
|208 337
|+2,8 раза
|Прибыль (убыток) от продаж
|353 501
|(50 234)
|-
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|94 399
|45 863
|+2,1 раза
|Чистая прибыль
|61 144
|37 001
|+1,7 раза
Кредиторская задолженность компании за год увеличилась с 1,3 млрд рублей до 2,9 млрд рублей, дебиторская – с 964,3 млн рублей до 2,5 млрд рублей.
ООО БЮЗ "Арт-Карат" образовано в 2015 году. Основной вид деятельности – производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней. Как сообщалось, в марте 2017 года компания ввела в эксплуатацию завод по производству ювелирных изделий проектной мощностью 150 кг ювелирных изделий в месяц. Объем инвестиций в проект составил 700 млн рублей.
В марте 2023 года завод стал частью вертикально интегрированного холдинга "Адамас".
"Адамас" – ювелирный ритейлер, основанный в 1993 году в Москве. У компании более 200 магазинов более чем в 70 городах России.