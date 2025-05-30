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"Газпром" изучает создание новой газопереработки для газа Восточной Сибири и Дальнего Востока

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" прорабатывает вопросы создания новых газоперерабатывающих мощностей для освоения ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, говорится в отчете эмитента.

"Природный газ с основных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке характеризуется высоким содержанием этана, пропана и гелия. В этой связи разработка месторождений потребует одновременного создания газоперерабатывающих и газохимических центров", - отмечает компания.

Сообщается также, что "Газпром" рассматривает возможность увеличения поставок газа на объекты электрогенерации в зарубежных странах, в том числе путем участия в проектах строительства и приобретения долей в энергетических активах.

"Газпром" сообщил также, что реализует пилотный проект по развитию рынка газомоторного топлива в Танзании с государственной компанией Tanzania Petroleum Development Corporation. В рамках этого проекта осуществлена поставка в Танзанию передвижных автомобильных газовых заправщиков с дожимными компрессорами под брендом Группы Газпром. Ранее сообщалось, что компания в ходе "Африканской энергетической недели - 2024" представила пилотный проект по поставке двух автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в Танзанию.

Приоритетными проектами, осуществляемыми в настоящее время в России в сфере хранения газа, являются расширение действующих подземных газохранилищ (Калининградского, Волгоградского), геологическое изучение ряда перспективных площадей для целей ПХГ в Томской, Новосибирской, Амурской областях и Хабаровском крае, а также геологоразведочные работы для изучения возможности создания газохранилищ различного типа на Дальнем Востоке (г. Белогорск, г. Хабаровск).

Газпром
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