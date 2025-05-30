Поиск

Чистая прибыль ДВМП по РСБУ в I кв. составила 51 млн руб. против убытка годом ранее

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 50,772 млн рублей по сравнению с убытком в размере 707,3 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 20,5%, до 1,39 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании с начала 2025 года уменьшились с 1,5 млрд рублей до 1,4 млрд рублей. Краткосрочные обязательства выросли с 41,2 млрд рублей до 42,3 млрд рублей.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

FESCO ДВМП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет директоров "Росгосстраха" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

Председатель совета директоров ТГК-14 Люльчев арестован

Путин разрешил "ДОМ.РФ" провести IPO при сохранении доли государства не менее 50% плюс 1 акция

Силуанов увидел возможность для легкого ослабления ДКП Банка России

Кабмин РФ утвердил меры поддержки угольной отрасли

Кабмин РФ утвердил меры поддержки угольной отрасли
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2278 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6454 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });