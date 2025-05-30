Чистая прибыль ДВМП по РСБУ в I кв. составила 51 млн руб. против убытка годом ранее

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 50,772 млн рублей по сравнению с убытком в размере 707,3 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 20,5%, до 1,39 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании с начала 2025 года уменьшились с 1,5 млрд рублей до 1,4 млрд рублей. Краткосрочные обязательства выросли с 41,2 млрд рублей до 42,3 млрд рублей.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".