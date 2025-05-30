Великобритания полностью вышла из капитала банка NatWest

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании полностью вышло из акций банка NatWest (бывший Royal Bank of Scotland), пишет Financial Times.

Ранее в этом месяце доля государства уже упала ниже 1%. В декабре 2023 года она составляла 38%.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов ($61,2 млрд по нынешнему курсу) в обмен на 81% его акций.

Власти вышли из капитала NatWest с убытком в 10,5 млрд фунтов, отмечает FT.