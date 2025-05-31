Поиск

Белоруссия с 1 июня обнуляет экспортные пошлины на нефтепродукты

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия с 1 июня обнулит экспортные пошлины на нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление Совета министров от 30 мая 2025 года №299 официально опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, обнуляются ставки экспортных пошлин на сжиженные углеводородные газы, а также на этан, бутан и изобутан - $0,8. В мае они составляли $0,9 и $0,8, соответственно.

Остаются нулевыми ставки пошлин на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2025 года.

нефть Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июле ввиду здорового рынка и прогноза устойчивости

Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ рассмотрят увеличение нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле, но возможны варианты

Страны ОПЕК+ рассмотрят увеличение нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле, но возможны варианты

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I квартале составила 170 млрд рублей

Совет директоров "Росгосстраха" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

Председатель совета директоров ТГК-14 Люльчев арестован

Путин разрешил "ДОМ.РФ" провести IPO при сохранении доли государства не менее 50% плюс 1 акция

Силуанов увидел возможность для легкого ослабления ДКП Банка России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2279 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });