Белоруссия с 1 июня обнуляет экспортные пошлины на нефтепродукты

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия с 1 июня обнулит экспортные пошлины на нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление Совета министров от 30 мая 2025 года №299 официально опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, обнуляются ставки экспортных пошлин на сжиженные углеводородные газы, а также на этан, бутан и изобутан - $0,8. В мае они составляли $0,9 и $0,8, соответственно.

Остаются нулевыми ставки пошлин на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2025 года.