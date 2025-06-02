Европейские рынки акций в основном выросли, исключением стала Франция

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном завершили торги в пятницу ростом, исключением стал французский индикатор.

В центре внимания трейдеров остаются новости с торгового "фронта".

В пятницу президент США Дональд Трамп обвинил китайские власти в нарушении заключенных с Вашингтоном в Женеве торговых договоренностей. Это усилило опасения по поводу роста напряженности в торговой сфере и, соответственно, спада глобальной экономической активности.

Ранее на неделе Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными глобальные внешнеторговые пошлины, введенные Трампом. Однако затем апелляционный суд удовлетворил ходатайство Минюста США о приостановке действия этого решения на время подготовки администрацией Трампа официальной апелляции.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка прибавил 0,14%, составив 548,67 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,64%, германский DAX - на 0,27%, итальянский FTSE MIB - на 0,26%, испанский IBEX 35 - на 0,14%, французский CAC 40 снизился на 0,36%.

На следующей неделе трейдеры будут ждать предварительных данных о динамике потребительских цен в еврозоне за май, а также заседания Европейского центрального банка.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали замедление темпов инфляции в Германии до минимума с сентября. Потребительские цены в ФРГ, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае увеличились на 2,1% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое управление страны, представившее предварительные данные. В апреле инфляция составила 2,2%.

Потребительские цены в Италии, гармонизированные со стандартами ЕС, выросли в мае на 1,9% в годовом выражении, сообщило Istat. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2% в апреле.

В Испании инфляция в мае замедлилась до минимальных с октября прошлого года 1,9% с апрельских 2,2%.

Лидером роста в сводном европейском индексе в пятницу стали акции британского страховщика M&G, подорожавшие на 5,5% на новости о том, что японская Dai-ichi Life покупает 15%-ю долю в компании.

Уверенный подъем также показали бумаги нидерландского производителя и дистрибьютора кофе и чая JDE Peet's NV (+3,9%), швейцарской финкомпании Swissquote Group (+3,6%), британской телекоммуникационной компании BT Group (+3,2%).

Акции EssilorLuxottica подешевели на 1,2%. Французская компания объявила в пятницу о покупке сети офтальмологических клиник Optegra у инвестфирмы MidEuropa. Сумма сделки не раскрывается, закрытие ожидается до конца текущего года.

Рыночная стоимость фармкомпании Sanofi упала на 4,8% на неоднозначных результатах клинических испытаний лекарственного препарата против рака легких.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 в пятницу стали акции польского ритейлера одежды LPP, подешевевшие на 7,7%.