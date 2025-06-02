Выручка ПАО "Группа Астра" в I квартале выросла на 70%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Астра" в I квартале 2025 года выросла на 70%, до 3,1 млрд рублей, сообщила компания.

Это значительно выше ожиданий аналитиков Совкомбанка и "Финама", которые оценивали рост выручки компании за I квартал в диапазоне 5-16% (1,94-2,2 млрд рублей). "Группа Астра" отметила, что существенный вклад в рост показателя внесли признание выручки от ранее осуществленных отгрузок (отгрузки признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем, не учитывают премии за достижение определенного объема продаж и не включают НДС) и рост выручки от сопровождения продуктов.

Собственно отгрузки компании выросли в I квартале только на 3%, до 1,9 млрд рублей, что немногим ниже прогноза Совкомбанка - рост на 5%, до 1,98 млрд рублей.

По данным "Группы Астра", выручка от продаж ОС Astra Linux увеличилась на 24%, до 1,26 млрд рублей, от продаж продуктов экосистемы ОС - на 50%, до 642 млн рублей, от сопровождения продуктов - в три раза, до 1,14 млрд рублей.

Показатель EBITDA поднялся до 457 млн рублей с 24 млн рублей годом ранее, скорректированная EBITDA (скорректирована на единоразовые и нетиповые операции, на сумму расходов по мотивационной программе с расчетами акциями) - до 532 млн рублей, скорректированная EBITDA минус CAPEX осталась отрицательной - минус 300 млн рублей (минус 526 млн рублей годом ранее).

Чистая прибыль компании в отчетном периоде незначительно уменьшилась - до 184 млн рублей против 202 млн рублей годом ранее. Скорректированная чистая прибыль, наоборот, выросла - до 259 млн рублей (202 млн рублей), скорректированная чистая прибыль минус CAPEX или NIC (net income before capitalization of expenses - чистая прибыль за вычетом капитализированных затрат на разработку ПО и амортизацию этих затрат) осталась отрицательной на уровне I квартала 2024 года - минус 244 млн рублей.

"Рынок характеризуется сдержанной активностью продаж в секторе инфраструктурного ПО, - сказала заместитель гендиректора "Группы Астра" по экономике и финансам Елена Бородкина. - В 2025 году на наши результаты также оказывает давление рекордно высокая ключевая ставка. Тем не менее в I квартале мы смогли показать уверенную динамику по ключевым показателям в годовом выражении. Важно, что выручка от продаж продуктов экосистемы продолжает увеличиваться. Мы видим устойчивый спрос на наши решения со стороны бизнеса и государственных структур".

"Группа Астра" ожидает восстановления активного спроса со стороны заказчиков по мере улучшения макроэкономической конъюнктуры.

Выручка "Группы Астра" по МСФО в I квартале 2024 года составила 1,85 млрд рублей (рост на 43%), отгрузки (управленческий показатель, используемый рядом ИТ-вендоров, включая "Группу Астра") выросли до 1,89 млрд рублей (51%). Показатель EBITDA составил 24 млн рублей, а чистая прибыль - 202 млн рублей.

В целом в 2024 году выручка "Группы Астра" выросла до 17,2 млрд рублей (рост на 80%), отгрузки увеличились на 70%, до 20 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 59%, до 6,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 66%, до 6 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль - на 46%, до 6,5 млрд рублей (служит для расчета размера дивидендов). Затраты компании на разработку программного обеспечения увеличились на 108%, до 2,9 млрд рублей.

Весной текущего года менеджмент компании подтвердил планы "Группы Астра" по удвоению чистой прибыли по итогам 2026 года относительно аналогичного показателя 2024 года. То есть компания рассчитывает, что по результатам 2026 года ее чистая прибыль вырастет до 12 млрд рублей с 6 млрд рублей в 2024 году.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". АО было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет более чем 20 IT-компаниями в России и Белоруссии.