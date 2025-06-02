Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в мае поднялся до 50,2 пункта

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в мае 2025 года составил 50,2 пункта, поднявшись с апрельского значения в 49,3 пункта, показало исследование S&P Global.

Последние данные указали на возобновившееся улучшение операционных условий в секторе.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Новые заказы в мае росли темпами, ставшими самыми быстрыми с начала этого года. Респонденты отмечали улучшение спроса и приобретение новых клиентов. Спрос со стороны зарубежных клиентов оставался слабым, новые экспортные заказы снижались третий месяц подряд, хотя и незначительными темпами.

Объемы производства при этом в мае сокращались. Компании указывали на то, что нехватка некоторых ресурсов тормозила производственный процесс. Однако в целом производительность сектора практически не изменилась по сравнению с апрелем, хотя респонденты и упоминали проблемы с логистикой и нехватку материалов. Закупочная активность в секторе снижалась в третий раз за последние четыре месяца.

Инфляционное давление оставалось слабым в мае в контексте исторических данных. Хотя бремя издержек росло, темпы роста затрат были вторыми самыми медленными с августа 2022 года.

При этом увеличение цен на сырье и затраты на поставщиков компании компенсировали за счет повышения отпускных цен. Темпы инфляции отпускных цен ускорились, но были одними из самых медленных за два года.

На фоне роста новых заказов компании активизировали деятельность по найму сотрудников. Рост численности работников позволил сократить объемы незавершенных заказов (сокращались четвертый месяц подряд, но самыми медленными темпами в этой последовательности).

Респонденты оказались позитивны в своей оценке производственных перспектив сектора на ближайшие 12 месяцев. Степень их оптимизма хотя и была самой низкой за три месяца, но была выше, чем в среднем по серии. Уверенность компаний подкреплялась надеждой на улучшение условий спроса, планируемыми инвестициями в производственные процессы и развитие ассортимента продукции.