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"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.

"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") утвердил решение о проведении программы обратного выкупа акций, сообщила компания.

Компания максимально может потрать на выкуп акций с рынка 600 млн рублей.

"Фактический размер всей программы выкупа будет зависеть от ряда факторов, в числе которых денежная позиция компании, цена акций, а также выполнение менеджментом и сотрудниками ключевых показателей эффективности в рамках действующей долгосрочной мотивационной программы", - говорится в сообщении.

Срок проведения buyback - 1 год (начиная с 30 мая) или до достижения максимально установленного лимита.

Цель проведения обратного выкупа - реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников. При этом ранее сообщалось, что основной акционер компании - ООО "Делимобиль Холдинг" - не будет продавать акции в рамках планируемого выкупа.

На 31 декабря 2024 года ПАО "Каршеринг Руссия" на 78,08% принадлежит "Делимобиль Холдингу", прочие юридические и физические лица контролируют 21,92%. Основателем и бенефициаром компании является Винченцо Трани.

Делимобиль ПАО "Каршеринг Руссия"
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