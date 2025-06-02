"Автодом" в 2024 году отразил отрицательную EBITDA, несмотря на рост выручки по МСФО

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA дилерской группы "Автодом" по итогам 2024 года были отрицательными, несмотря на рост выручки на 64% на фоне роста продаж и цен на автомобили, сообщило АО "Автодом" в своей отчетности.

За прошлый год дилер реализовал 19,027 тыс. автомобилей и мотоциклов (+64%), в том числе продажи новых машин составили 9,793 тыс. шт. (рост в 2,3 раза), автомобилей с пробегом - 7,562 тыс. (+32,4%), мотоциклов - 1,672 тыс. (+0,6%).

Общая годовая выручка дилера составила почти 111 млрд руб. (+38%) при себестоимости продаж 115,6 млрд руб. (+53,1%). "Рост выручки обусловлен ростом средней стоимости транспортного средства и увеличением продаж на 64%", - отмечается в отчете эмитента.

Показатель EBITDA дилера за прошлый год был отрицательным и составил около 1,5 млрд руб. против положительной EBITDA в 18,8 млрд руб. по итогам 2023 года. Рентабельность по EBITDA составила -1,3% против 23,3% в позапрошлом году.

За прошлый год дилер ранее отчитался о 5,6 млрд руб. чистого убытка против чистой прибыли 19,9 млрд руб. за 2023 год, которая была сформирована, в частности, консолидацией российских активов Mercedes-Benz. Получение убытка компания связывает в том числе с "ростом процентных ставок и состоянием автомобильной отрасли".

Свободный денежный поток компании последние годы был отрицательным: в 2023 году - 17,4 млрд руб., в 2024 году - 14,9 млрд руб.

Отрицательные показатели чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности (16,9 млрд руб. в 2023 году и 13,7 млрд руб. в 2024 году) дилер объясняет большой суммой авансов, перечисленных поставщикам. "При этом также был сформирован значительный запас транспортных средств, предназначенных для продажи", - поясняет дилер, уточняя, что его размер на конец прошлого года превышал 34,3 млрд руб.

Чистый долг "Автодома" за прошлый год подрос на 3,5% до 42,5 млрд руб.

Коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года составил -29,3х против 2,2х в 2023 году, что в компании объясняют "уменьшением маржинальности бизнеса, вследствие стагнации рынка".

Как сообщалось, по РСБУ АО "Автодом" в 2024 году получило выручку в 53 млрд руб. (+28,7%) и чистый убыток в 4,2 млрд руб. (рост в 12 раз).

"Автодом" – основанный в 1992 году автомобильный холдинг, включающий в себя дилерскую сеть, банк, лизинговую и факторинговую компании. Компания занимает лидирующие позиции среди автодилеров на рынке Москвы и Санкт-Петербурга, напрямую и через 100%-е владение дочерними обществами, специализируется на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс. Весной 2023 года дилер закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод. О запуске производства там официально не сообщалось. "Коммерсантъ" писал, что завод планирует вести сборку китайских премиальных автомобилей Exeed - суббренда концерна Chery.

Гендиректор и бенефициар "Автодома" Андрей Ольховский ранее заявлял, что стратегической целью группы является IPO, которое в компании допускали на горизонте 2026-2027 годов в расчете на постепенное восстановление авторынка.

