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СД "СИБУРа" рекомендовал выплатить дивиденды за I кв. - 10,5 млрд руб.

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУР Холдинга" рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам первого квартала 10,55 млрд рублей, сообщила компания.

Акционерам предстоит утвердить эту рекомендацию на заочном собрании - бюллетени собираются до 30 июня.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2024 года "СИБУР" выплатил акционерам 30,86 млрд рублей. Всего за 2024 год дивиденды составили 121,7 млрд рублей, по итогам 2023 года - 125,8 млрд руб.

Недавно компания внесла изменения в дивидендную политику, снизив минимальную долю чистой прибыли, которая может направляться на дивиденды, с 50% до 30%, а также привязав выплату к финансовым и операционным результатам. "СИБУР" будет стараться выплачивать до 50% чистой прибыли. Финансовые результаты за I квартал по МСФО компания не публиковала.

Текущая структура акционеров компании не раскрывается. После завершения слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" в октябре 2021 года было известно, что акционерами "СИБУРа" были Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он, по его словам, продал в 2022 году, не раскрыв покупателя). Сообщалось также, что суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company купил 1,9% "СИБУРа", продавец акций не раскрывался. Недавно глава компании Михаил Карисалов подтвердил, что Mubadala - в числе ее акционеров.

СИБУР
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