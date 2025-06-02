Госкомпании выплатили в 2025 г. малому бизнесу просроченную задолженность на 600 млн руб.

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Госкомпании с начала текущего года по настоящее время выплатили субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) просроченную оплату по исполненным договорам в размере 600 млн рублей, говорится в сообщении "Корпорации МСП".

При этом отмечается, что с 2016 года в "Корпорацию МСП" поступило 647 обращений о несоблюдении госкомпаниями сроков оплаты по исполненным договорам на общую сумму 6,28 млрд рублей. К настоящему времени задолженность таких заказчиков сократилась почти до 1,7 млрд рублей.

"Для малых и средних предприятий своевременность оплат - это не просто вопрос финансовой дисциплины, это возможность продолжать вести свою деятельность, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Благодаря взаимодействию "Корпорации МСП" и ФАС России заказчиками полностью или частично выплачено почти три четверти от общего объема задолженности перед МСП-поставщиками на сумму 4,6 млрд рублей".

По его словам, в частности, для досудебного урегулирования вопросов оплаты по договорам закупок корпорацией на цифровой платформе МСП.РФ был запущен "Сервис 360".

"Через него предприниматели могут обратиться к нам. Мы проводим проверку и при необходимости направляем документы в ФАС", - сказал он.

В свою очередь заместитель руководителя ФАС Григорий Радионов отметил, что в службу поступило 53 обращения от "Корпорации МСП", по результатам рассмотрения которых в отношении 13 заказчиков были возбуждены дела об административном правонарушении, а по остальным проводится проверка.

В настоящее время в рамках законов "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) установлен предельный срок оплаты по контрактам - 7 дней. Однако в 44-ФЗ этот срок является обязательным, а согласно 223-ФЗ заказчики могут устанавливать в своих положениях о закупках иные сроки оплаты. Обязательным он является только в случае контрактов, заключенных по результатам закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП (так называемые, спецторги).

Ранее участники рынка закупок неоднократно отмечали, что госкомпании активно используют возможность устанавливать иные сроки оплаты. Так, например, в начале 2024 года подрядчики в области строительства обращали внимание, что при работе с госкомпаниями сталкиваются с задержками по оплате исполненных контрактов, которые могут достигать 180 дней.

В свою очередь, в середине 2024 года на тот момент заместитель руководителя ФАС Петр Иванов (в сентябре 2024 года стал президентом транспортной группы FESCO) отмечал, что действующие механизмы сохраняют возможность для заказчиков по 223-ФЗ не оплачивать исполненные контракты субъектам МСП в срок. Для решения этой проблемы он предлагал предоставить ФАС дополнительные полномочия в рамках госзакупок и закупок госкомпаний.

В настоящее время за нарушение заказчиком срока оплаты по договору с МСП-поставщиком предусмотрены административные штрафы. Для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В 2024 году госкомпании заключили с субъектами МСП 1,2 млн договоров на 9,1 трлн рублей. Из них 934 тыс. договоров на 6,1 трлн рублей по результатам спецторгов.