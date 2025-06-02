Поиск

Госкомпании выплатили в 2025 г. малому бизнесу просроченную задолженность на 600 млн руб.

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Госкомпании с начала текущего года по настоящее время выплатили субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) просроченную оплату по исполненным договорам в размере 600 млн рублей, говорится в сообщении "Корпорации МСП".

При этом отмечается, что с 2016 года в "Корпорацию МСП" поступило 647 обращений о несоблюдении госкомпаниями сроков оплаты по исполненным договорам на общую сумму 6,28 млрд рублей. К настоящему времени задолженность таких заказчиков сократилась почти до 1,7 млрд рублей.

"Для малых и средних предприятий своевременность оплат - это не просто вопрос финансовой дисциплины, это возможность продолжать вести свою деятельность, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Благодаря взаимодействию "Корпорации МСП" и ФАС России заказчиками полностью или частично выплачено почти три четверти от общего объема задолженности перед МСП-поставщиками на сумму 4,6 млрд рублей".

По его словам, в частности, для досудебного урегулирования вопросов оплаты по договорам закупок корпорацией на цифровой платформе МСП.РФ был запущен "Сервис 360".

"Через него предприниматели могут обратиться к нам. Мы проводим проверку и при необходимости направляем документы в ФАС", - сказал он.

В свою очередь заместитель руководителя ФАС Григорий Радионов отметил, что в службу поступило 53 обращения от "Корпорации МСП", по результатам рассмотрения которых в отношении 13 заказчиков были возбуждены дела об административном правонарушении, а по остальным проводится проверка.

В настоящее время в рамках законов "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) установлен предельный срок оплаты по контрактам - 7 дней. Однако в 44-ФЗ этот срок является обязательным, а согласно 223-ФЗ заказчики могут устанавливать в своих положениях о закупках иные сроки оплаты. Обязательным он является только в случае контрактов, заключенных по результатам закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП (так называемые, спецторги).

Ранее участники рынка закупок неоднократно отмечали, что госкомпании активно используют возможность устанавливать иные сроки оплаты. Так, например, в начале 2024 года подрядчики в области строительства обращали внимание, что при работе с госкомпаниями сталкиваются с задержками по оплате исполненных контрактов, которые могут достигать 180 дней.

В свою очередь, в середине 2024 года на тот момент заместитель руководителя ФАС Петр Иванов (в сентябре 2024 года стал президентом транспортной группы FESCO) отмечал, что действующие механизмы сохраняют возможность для заказчиков по 223-ФЗ не оплачивать исполненные контракты субъектам МСП в срок. Для решения этой проблемы он предлагал предоставить ФАС дополнительные полномочия в рамках госзакупок и закупок госкомпаний.

В настоящее время за нарушение заказчиком срока оплаты по договору с МСП-поставщиком предусмотрены административные штрафы. Для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В 2024 году госкомпании заключили с субъектами МСП 1,2 млн договоров на 9,1 трлн рублей. Из них 934 тыс. договоров на 6,1 трлн рублей по результатам спецторгов.

Корпорация МСП ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Morgan Stanley ожидает снижения долларового индекса в 2026 г. до минимума со времен пандемии

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Иностранный ритейл пока не подавал заявок на возвращение в Россию

"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.

"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июле ввиду здорового рынка и прогноза устойчивости

Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ рассмотрят увеличение нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле, но возможны варианты

Страны ОПЕК+ рассмотрят увеличение нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле, но возможны варианты

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I квартале составила 170 млрд рублей

Хроники событий
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6475 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2283 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });