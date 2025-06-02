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Контейнерный терминал ГК "Дело" в 2025 году планирует увеличить контейнерооборот на 3%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Контейнерный терминал "НУТЭП" (входит в "ДелоПортс", стивидорный холдинг группы компаний "Дело") в Новороссийске по итогам 2025 года планирует увеличить контейнерооборот до 630 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), сообщила пресс-служба группы со ссылкой на председателя совета директоров ГК "Дело" Сергея Шишкарёва.

По итогам прошлого года "НУТЭП" увеличил контейнерооборот на 1,7% по сравнению с предшествующим годом - до 613 тыс. TEU. Таким образом, в 2025 году показатель может вырасти на 2,8%.

В сообщении отмечается, что в мае 2025 года терминал обработал 77,3 тыс. TEU, тем самым обновив рекорд месячной обработки грузов. Прежний рекорд был установлен в марте 2023 года и равнялся 70,1 тыс. TEU.

"Цель на конец года - 630 тыс.", - сказал Шишкарев.

"НУТЭП" осуществляет операции на четырех причалах, в том числе двух контейнерных и двух типа ро-ро. В настоящее время на терминале реализуется проект реконструкции глубоководного причала №38, в результате чего к концу 2027 года мощность вырастет до 1 млн TEU.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.

В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" (ключевые активы - контейнерный терминал "НУТЭП", зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело") и оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".

ДелоПортс ГК "Дело"
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