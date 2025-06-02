Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 87 руб. на акцию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 87 рублей на акцию, сообщила компания.

Это почти вдвое ниже раскрытой в феврале рекомендации (171 рубль на акцию). Компания уточняла, что раскрыла максимально возможный размер выплат, а акционерам будет предложено несколько опций в пределах этого уровня.

В проекте решений акционерам предлагалось выбрать из трех вариантов: выплата 171 руб. на акцию, 87 руб. на акцию или не выплачивать дивиденды.

Реестр на получение дивидендов закроется 9 июня.