Основная сессия на "Мосбирже" началась снижением индексов на 0,5% из-за отката "ЛУКОЙЛа"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии во вторник сохраняет попытки роста после позитивной реакции накануне на итоги второго раунда переговоров России и Украины; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5% во главе с подешевевшими бумагами "ЛУКОЙЛа" (-4,5%) после отсечки на "Мосбирже" финальных дивидендов НК за 2024 год (541 рубль на акцию).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 2815,61 пункта, индекс РТС снизился на 0,5% до 1120,93 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 4,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 3 июня, составляет 79,1285 рубля (+51,14 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-1,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+4,9%), "ВК" (+2,3%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Северстали" (+1,3%), ОК "Русал" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "Роснефти" (+1%), "МТС" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,3% "префы"), ВТБ (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Глава российской делегации Владимир Мединский после состоявшихся накануне переговоров с Украиной сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

Первый вариант прекращения огня включает в себя начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Второй вариант в документе назван "Пакетным предложением". Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".

Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".

Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что турецкая сторона сможет организовать встречу президентов США, России и Украины либо в Стамбуле, либо в Анкаре.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не против трехсторонней встречи с президентами России и Украины в Турции, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент говорил, что открыт к этому, если до этого дойдет дело", - заявила она журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о возможной трехсторонней встрече.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, состоявшиеся переговоры России и Украины были положительно восприняты инвесторами, также определенную поддержку акциям оказали подъем цен на нефть и отдельные корпоративные новости.

Технически индекс МосБиржи консолидируется выше ключевого сопротивления 2800 пунктов. Но все попытки дальнейшего роста пока гасятся слабым спросом и сохраняющейся неопределенностью. Пробой рубежа 2800 пунктов вниз откроет дорогу к повторному тесту минимумов конца мая, а для возвращения устойчивого позитива рынку необходим выход выше 2850 пунктов, считает Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых рынках участники пытаются сохранять оптимизм и, очевидно, надеются, что торговая ситуация нормализуется, несмотря на периодические вспышки напряженности. Российский рынок акций пока находится ниже сопротивления 2830 пунктов по индексу МосБиржи. Второй раунд прямых переговоров с Украиной завершился договоренностями об обмене пленными и сообщениями о возможности встречи сторон в конце июня. До появления конкретики по возможному заключению длительного мирного соглашения рынку акций может быть сложно расти, хотя в эту пятницу ЦБ может дать инвесторам обнадеживающий монетарный сигнал, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", второй раунд переговоров Ррссия-Украина был воспринят рынком с оптимизмом. Третий раунд переговоров пройдет также в Стамбуле, предварительно, в период с 20 по 30 июня.

Ключевым событием текущей недели станет пятничное заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство наблюдателей ожидает ее сохранения на уровне 21% годовых с возможным смягчением сигнала регулятора относительно будущих параметров денежно-кредитной политики.

"Тем не менее, Банк России может снизить ставку до 19% годовых на фоне замедления инфляции и текущих макроэкономических данных. Такое решение, если оно будет принято, предоставит хороший импульс как рынку акций, так и долговому рынку, в особенности длинным облигационным выпускам", - считают аналитики "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций подросли на 0,1-0,7% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали статданные и ситуацию с импортными пошлинами.

Президент США Дональд Трамп анонсировал увеличение пошлины на импорт стали и алюминия до 50% с текущих 25% с 4 июня. На этом заявлении активно выросли котировки бумаг американских сталелитейных компаний.

Значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае уменьшилось до 48,5 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3%).

Биржи Южной Кореи во вторник закрыты в связи с президентскими выборами.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, который рассчитывает Caixin, в мае опустился до 48,3 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 50,6 пункта, по данным Trading Economics. Индекс PMI опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые за восемь месяцев.

При этом поддержку настроениям инвесторов оказали заявления властей Гонконга о том, что его ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, как и предполагалось ранее.

На нефтяном рынке утром во вторник цены замедлили рост после подъема накануне. Поддержку нефтяному рынку с начала недели оказали решения ОПЕК+ по добыче, эскалация геополитической напряженности (в том числе конфликта России и Украины), а также ситуация вокруг Ирана.

Трамп заявил накануне, что Вашингтон не допустит, чтобы сделка с Ираном оставляла Тегерану возможность обогащения урана. Иран между тем дает понять, что не намерен отказываться от обогащения урана в рамках мирной атомной программы.

К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $64,78 за баррель (+2,9% накануне), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4% до $62,76 за баррель (+2,9% в понедельник).

Рост цен в начале недели подогрели решения ОПЕК+, принятым в выходные. Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в минувшие выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тысяч б/с в июле. Альянс сохранил темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения.

Трейдеры также следят за ситуацией в канадской Альберте, где бушуют лесные пожары, парализовавшие производство нефти в регионе. В общей сложности проблема затронула мощности, обеспечивающие 7% добычи нефти в стране.