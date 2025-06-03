Безработица в еврозоне в апреле ожидаемо составила 6,2%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Безработица в еврозоне в апреле опустилась до 6,2% по сравнению с пересмотренными 6,3% месяцем ранее, по данным статистического управления Европейского союза.

Предварительно сообщалось о том, что в марте показатель составлял 6,2%. Аналитики в среднем не ожидали изменения безработицы в позапрошлом месяце, согласно результатам опроса Trading Economics.

Для сравнения, в апреле 2024 года безработица составляла 6,4%.

Уровень в 6,2% является историческим минимумом. Впервые он был достигнут в октябре 2024 года, и с тех пор безработица оставалась на этой отметке (за исключением марта).

Количество безработных в еврозоне в апреле сократилось на 207 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем - до 10,68 млн человек.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) сократилась до минимальных за четыре месяца 14,4% с 14,8%.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,6%), самый высокий - в Испании (10,9%).

В Европейском союзе безработица в апреле осталась на уровне 5,9%. В том же месяце 2024 года она составляла 6%.