Поиск

Мировые центробанки в апреле закупили 12 тонн золота

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в апреле, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 12 тонн.

Это меньше среднемесячного объема закупок за последний год (28 тонн), отмечает аналитик WGC Кришан Гопол. Возможно, замедление темпов закупок - ответ на быстрый рост цены на золото с начала года. Хотя даже это ралли вряд ли удержит центробанки от закупок золота, поскольку они, как правило, носят более стратегический характер, считает аналитик.

Самыми активными покупателями остаются центробанки развивающихся стран. Лидирует по объему закупок Польша (прибавила 12,4 тонны в апреле). Дале с большим отрывом следуют Чехия (2,5 тонны), Киргизия (2,3 тонны), Китай (2,2 тонны), Турция (2,1 тонны), Казахстан (0,9 тонны), Иордания (0,7 тонны) и другие.

Крупнейшим продавцом золота в апреле оказался Узбекистан (снизил запасы на 11,2 тонны).

С начала года закупки золота центробанками остаются распространенным явлением, отмечает Гопол, но ограничиваются развивающимися рынками, и доминирует Национальный банк Польши. Продажи менее распространены, но также доминирует один банк - ЦБ Узбекистана.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, выступая в конца мая на конференции Creon "Золото 2025", также отмечала тренд на закупки золота развивающимися странами. Чтобы нагнать развитые страны по доле золота в резервах, по оценкам Тарасенко, им нужно закупить еще 11 тыс. тонн драгметалла. Так что, прогнозирует она, спрос на золото со стороны развивающихся стран сохранится.

World Gold Council Польша Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Россетям" необходимо новое повышение тарифов

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Brent подорожала до $64,81 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });