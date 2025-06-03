Мировые центробанки в апреле закупили 12 тонн золота

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мировые центробанки в апреле, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 12 тонн.

Это меньше среднемесячного объема закупок за последний год (28 тонн), отмечает аналитик WGC Кришан Гопол. Возможно, замедление темпов закупок - ответ на быстрый рост цены на золото с начала года. Хотя даже это ралли вряд ли удержит центробанки от закупок золота, поскольку они, как правило, носят более стратегический характер, считает аналитик.

Самыми активными покупателями остаются центробанки развивающихся стран. Лидирует по объему закупок Польша (прибавила 12,4 тонны в апреле). Дале с большим отрывом следуют Чехия (2,5 тонны), Киргизия (2,3 тонны), Китай (2,2 тонны), Турция (2,1 тонны), Казахстан (0,9 тонны), Иордания (0,7 тонны) и другие.

Крупнейшим продавцом золота в апреле оказался Узбекистан (снизил запасы на 11,2 тонны).

С начала года закупки золота центробанками остаются распространенным явлением, отмечает Гопол, но ограничиваются развивающимися рынками, и доминирует Национальный банк Польши. Продажи менее распространены, но также доминирует один банк - ЦБ Узбекистана.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, выступая в конца мая на конференции Creon "Золото 2025", также отмечала тренд на закупки золота развивающимися странами. Чтобы нагнать развитые страны по доле золота в резервах, по оценкам Тарасенко, им нужно закупить еще 11 тыс. тонн драгметалла. Так что, прогнозирует она, спрос на золото со стороны развивающихся стран сохранится.