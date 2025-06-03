FESCO в 2024 году сократила САРЕХ в 2,6 раза, до 22,7 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Капитальные затраты транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в 2024 году составили 22,695 млрд рублей, что на 62 % ниже уровня 2023 года, сообщается в годовом отчете компании.

Основная часть средств была направлена на покупку флота, пополнение парка крупнотоннажных контейнеров и модернизацию производственных мощностей порта Владивосток.

Так, на приобретение флота в 2024 году группа направила 6,863 млрд рублей, капзатраты на покупку контейнеров составили 5,452 млрд рублей, объем инвестиций в портовый дивизион - 3,296 млрд рублей.

Инвестиции FESCO в парк подвижного состава составили 1,297 млрд рублей, в IT-технологии группа инвестировала 1,4 млрд руб. Прочие капзатраты были направлены на приобретение и ремонт колесных пар, ремонт флота в сухом доке, инвестиции в сухие терминалы, тягачи, прицепы и прочие поддерживающие инвестиции, говорится в отчете.

В 2024 году группа приобрела два контейнеровоза, 16 тысяч сухих контейнеров, а также 200 рефрижераторных контейнеров и 130 танк-контейнеров. В результате сделки по покупке контейнерного ж/д оператора Logbox парк фитинговых платформ группы увеличился на 1,826 единиц.

Согласно отчету, в прошлом году в рамках программы обновления флота FESCO продала шесть судов возрастом свыше 25 лет. Для развития имеющихся и открытия новых сервисов группа привлекла в тайм чартер дополнительный флот.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".