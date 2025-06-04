Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Лидируют ВК и металлурги

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду продолжил подъем в ожидании итогов заседания ЦБ РФ в конце недели и возможного смягчения монетарного сигнала регулятора, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и выросшей нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $65 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,5%, лидируют в росте акции ВК (+2,4%) и металлургов.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2848,95 пункта (+0,53%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июня, составляет 78,8549 руб. (-27,36 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+1,5%), "Северстали" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,7% "префы"), АФК "Система" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "МТС" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%).

Киев не предупредил заранее президента США Дональда Трампа о готовящейся атаке по аэродромам РФ при помощи украинских дронов, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Нет, его не проинформировали", - заявила она в ответ на соответствующий вопрос. Ранее об этом же сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.

Также Левитт сообщила, что президент США Трамп положительно оценивает ход переговоров по завершению украинского кризиса, но он понимает, что еще многое предстоит сделать.

Накануне вечером правительство Швейцарии сообщило о расширении ограничительных мер в связи с действиями РФ на Украине, добавив в санкционные списки десятки физических и юридических лиц, почти 190 судов. В сообщении федерального департамента по экономическим вопросам отмечается, что санкции ввели против 17 физлиц, 58 организаций, 31 компании и 189 судов. Более подробных данных не приводится. Швейцарские власти также напомнили, что в вопросах о санкциях против РФ во многом следуют за инициативами ЕС.

Как отмечает ведущий аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, инвесторы ожидают главного события недели - заседания ЦБ РФ в пятницу, при этом впервые за многие месяцы нет никакого консенсуса по решению регулятора. Большинство аналитиков ожидает сохранение ключевой ставки на текущем уровне, однако некоторые инвестдома все же склоняются к ее понижению на 1-2 п.п.

Индекс МосБиржи поднялся выше нисходящей трендовой линии, которая проходит в районе 2834 пунктов, что может стать сигналом для дальнейшего роста до уровня 3000 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на нефтяном рынке фьючерсы на нефть Brent и WTI нацелились на рост к сопротивлениям и майским пикам $66,76 и $64,14 за баррель соответственно, стабилизация выше которых может предвещать развитие как минимум краткосрочного восходящего тренда. Инвесторы опасаются более ограниченного предложения на рынке из-за возможного ужесточения западных энергетических санкций против Ирана и России в случае усиления геополитической напряженности.

Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении мировой экономики, хотя ОЭСР во вторник понизила прогноз ее роста на 2025 год до 2,9% с 3,1%, а торговая и геополитическая неопределенность во многих странах остаются значительными рисками. Российский рынок продолжает попытки роста в преддверии заседания ЦБ РФ. В среду после завершения основных торгов будет опубликован блок данных по ВВП, розничным продажам и уровню безработицы в России за апрель. Интересные дивидендные новости во второй половине недели также могут поступить от "СПБ Биржи", отметила Кожухова.

Накануне в США индексы акций выросли на 0,5-0,8%, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и продолжали следить за развитием торговых отношений США и Китая, ожидая на этой неделе возможного телефонного разговора лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - для урегулирования разногласий.

Ранее страны обменялись обвинениями в нарушении достигнутых в мае в Женеве торговых договоренностей.

Между тем власти Евросоюза подвергли критике предложение Трампа повысить импортные пошлины на сталь до 50% с 25%. По их мнению, такой шаг может негативно сказаться на торговых переговорах Брюсселя и Вашингтона.

Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 191 тыс. и составило 7,391 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,2 млн, а не 7,292 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения данных за позапрошлый месяц до 7,1 млн с предварительно заявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

По данным министерства торговли Соединенных Штатов, заказы промышленных предприятий в стране в апреле сократились впервые за пять месяцев - на 3,7% по сравнению с мартом. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал спад на 3%.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1%).

Президент США Трамп подписал распоряжение, которое в два раза повышает пошлины на импортируемые в Америку сталь и алюминий, сообщил Белый дом. Прежде сбор составлял 25%, теперь он достигнет 50%.

"Я пришел к выводу, что необходимо увеличить пошлины на сталь и алюминий (...). Это позволит отрегулировать их импорт таким образом, чтобы он не угрожал нашей национальной безопасности", - говорится в заявлении Трампа.

Отмечается, что пошлины в 50% вступят в силу в течение 4 июня по вашингтонскому времени. Американские СМИ сообщают, что повышение пошлин коснется всех стран, кроме Великобритании.

На нефтяном рынке цены утром в среду умеренно корректируются вниз после роста накануне (фьючерс на Brent во вторник поднимался в район $66 за баррель).

Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $65,44 за баррель (-0,3%), июльская цена фьючерса на WTI - $63,19 за баррель (-0,3%).

Поддержку нефти во вторник оказали сильные статданные по рынку труда США и ситуация в канадской провинции Альберта, где нефтедобывающие компании резко сократили добычу из-за лесных пожаров. В результате пожаров приостановлена работа мощностей, на которые приходится добыча в размере порядка 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% всего производства нефти в Канаде.