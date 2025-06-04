Объединенная компания Wildberries-Russ учредила "дочку" в сфере факторинга

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries и Russ – ООО "РВБ" – учредило юрлицо, основным видом деятельности которого является предоставление факторинговых услуг.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "РВБ Факторинг" зарегистрировано 2 июня и является 100%-й "дочкой" РВБ.

"Интерфакс" направил запрос в объединенную компанию.

В конце 2023 года Wildberries заявляла, что одним из стратегических приоритетов цифровой платформы на ближайшие годы будет финтех.

Портфель активов Wildberries-Russ включает приобретенное в 2021 году ООО "Вайлдберриз банк", а также две микрокредитные компании – ООО МКК "Платежные технологии" (основной вид деятельности предоставление потребительского кредита) и ООО МКК "ВБ Финанс" (микрофинансовая деятельность).