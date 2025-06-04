Росстат отметил замедление годовой инфляции до 9,7%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая, 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен ко 2 июня составил 0,01%, с начала года - 3,39%.

Из данных за конец мая - начало июня этого года и среднесуточных данных за май и июнь 2024 года (в мае 2024 года месячная инфляция составила 0,74%, намного превысив недельную динамику, указывавшую на рост на 0,5-0,6%, поэтому целесообразно брать для сравнения среднесуточные данные за весь месяц) следует, что годовая инфляция в стране на 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля). Точные данные по годовой инфляции на конец мая Росстат опубликует 11 июня.

Цены на плодоовощную продукцию с 27 мая по 2 июня снизились на 1,0% (после падения на 0,8% с 20 по 26 мая), в том числе огурцы подешевели на 4,7%, помидоры и капуста - на 4,3%, бананы - на 1,9%, лук - на 1,7%. Одновременно подорожали морковь - на 4,6%, свекла - на 3% и яблоки - на 1,5%.

С 27 мая по 2 июня дороже стали мясо кур и мороженая рыба - на 0,4%, подсолнечное масло - на 0,3%.

Снизились цены на яйца куриные - на 1,7%, гречку и пшено - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров подорожали смартфоны - на 0,9%, подешевели электропылесосы на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю увеличились на 0,1%.

Выросли тарифы на проезд в метро - на 5,2%, трамвае - на 2,2%, городском автобусе - на 0,8% и троллейбусе - на 0,5%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты за неделю стала больше на 0,9%, в санатории - на 0,6%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 2 июня на уровне 9,66%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 27 мая по 2 июня 2025 года инфляция замедлилась до 0,05%. На продовольственные товары цены не изменились (0,00% после роста на 0,06% неделей ранее). Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (на 0,98% после 0,83%). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились (до 0,09% с 0,14%). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,03% (после снижения на 0,05%). В секторе наблюдаемых услуг цены выросли на 0,26% (после роста на 0,16% неделей ранее)", - говорится в докладе министерства.

Банк России 25 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

В русле ожиданий рынка ЦБ обошелся без направленного сигнала по ДКП, послав только нейтральный: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий".

ЦБ при этом подтвердил февральский прогноз по инфляции в России в 2025 году в интервале 7-8% и 4% в 2026 году.

В комментарии к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции к концу июня до 10,1%, то есть годовая инфляция тормозит быстрее ожиданий ЦБ. В то же время инфляционные ожидания населения России в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

ЦБ перед июньским заседанием совета директоров рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил на прошлой неделе зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности.

"Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразными, чем в апреле", - заявил Габуния.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 6 июня. Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21%, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 19-20%.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что текущая ситуация указывает на риски переохлаждения экономики РФ, при этом инфляция замедляется, поэтому важны "своевременные решения" Банка России по смягчению ДКП.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился таким же, как в опросе в начале апреля), по инфляции в 2026 году - 4,8% (снизился с 4,9%).