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Рост цен на курятину в РФ продолжает замедляться

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур за неделю с 27 мая по 2 июня выросли на 0,4%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста замедлились, неделей ранее они составляли 0,9%, двумя неделями ранее - 1,3%.

Цены на говядину поднялись на 0,1%, (на 0,2% на предыдущей неделе), на свинину – на 0,2% (на 0,5%), на баранину – на 0,2% (на 0,2%).

Снижение цен на яйца ускорилось до 1,7% с 1,5%.

Росстат также сообщил, что гречневая крупа и пшено подешевели на 0,4%, овощные консервы для детского питания – на 0,3%, ультрапастеризованное молоко, сливочное масло, сыры, сахар-песок и черный чай – на 0,2%, вермишель – на 0,1%.

В то же время с 27 мая по 2 июня цены на мороженую рыбу выросли на 0,4%, подсолнечное масло и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,3%, пшеничную муку, ржаной хлеб, сметану, творог, соль - на 0,2%, макаронные изделия, фруктово-ягодные консервы для детского питания и водку - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
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