Инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале выросли на 8,7%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2025 года выросли на 8,7% в годовом выражении, сообщил в среду Росстат.

В номинальном выражении объем инвестиций за I квартал 2025 года, по данным Росстата, составил 6 трлн 989,5 млрд рублей.

Как сообщалось, в IV квартале 2024 года рост инвестиций составлял 4,9% в годовом сравнении, в III квартале - 5,7%, во II квартале - 8,7%, в I квартале 2024 года - 14,8%.

В целом за 2024 год рост инвестиций в основной капитал, по оценке Росстата, был на уровне 7,4% после подъема на 9,8% в 2023 году и на 6,7% в 2022 году.

В 2025 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от апреля) увеличения инвестиций на 1,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале мая, по динамике инвестиций на 2025 год предполагает их рост на 2,3%.

В комментарии Минэкономразвития РФ к этим данным отмечается, что среди лидеров роста по инвестициям в основной капитал в I квартале обрабатывающая промышленность (рост на 41,9% г/г после 29,3% г/г кварталом ранее при доле свыше 25% в общем объеме инвестиций в I квартале). Внутри отрасли наибольший вклад дали инвестиции в транспортное машиностроение (рост в 3,1 раза), химическое производство (рост на 69,2% г/г), металлургическое производство (рост на 36,7% г/г), нефтепереработка (рост на 13,8% г/г).

Заметный рост инвестиций также наблюдался в розничной торговле (+69,3% г/г после роста на 38,6% г/г кварталом ранее) в основном за счет инвестиций в сегменте интернет-торговли (их доля от инвестиций всей розницы достигла 37%).

При этом, как пояснила замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова, при оценке текущей динамики инвестиций важно учитывать следующие факторы: "Во-первых, на темпы роста I квартала 2025 года повлияло более раннее начало строительного сезона из-за относительно теплой погоды в начале года (наибольший вклад в общий прирост дали инвестиции в жилые и нежилые здания и сооружения, суммарно 5,4 п.п.)".

"Во-вторых, в отдельных отраслях экономики отмечалось "охлаждение" инвестиционной активности в I квартале этого года. В частности, в сфере транспортировки и хранения (снижение на 20,4% г/г), деятельности гостиниц (снижение на 9,3% г/г), информации и связи (снижение на 7,4% г/г), в области научных исследований и разработок (снижение на 6,1% г/г) и ряде других", - приводится комментарий Крючковой в сообщении Минэкономразвития.

"В-третьих, I квартал традиционно имеет незначительный вес в годовом объеме инвестиций (около 15% по результатам 2024 года). В этой связи важно следить за уровнем инвестиционной активности в последующие кварталы", - отметила замглавы Минэкономразвития РФ.