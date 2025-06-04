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Производство сельхозпродукции в РФ в апреле выросло на 1,4%, за 4 месяца – на 1,6%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) РФ в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 1,4%, сообщил Росстат в среду.

В январе-апреле рост составил 1,6%. Эти показатели ниже прошлогодних: в апреле 2024 года рост в годовом выражении составлял 2,1%, за четыре месяца - 2%.

Объем производства продукции в хозяйствах всех категорий в апреле в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 558,1 млрд рублей, в январе-апреле – 1 трлн 690,3 млрд рублей.

Росстат также сообщил, что, по данным на 1 мая, яровые культуры в сельхозорганизациях посеяны на 9,1 млн га, что на 15,3% больше, чем годом ранее. В том числе зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) - на 4,5 млн га (на 25,1% больше).

На 1 мая в сельскохозяйственных организациях площадь яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) составила 27,8% от их посевов под урожай 2024 года, подсолнечника - 27,4%, сахарной свеклы - 78,2%. На долю Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов приходится 90,4% площади посевов всех яровых культур.

Как сообщалось, по данным Минсельхоза, общая площадь посевов в этом году составит 83,7 млн га, что на 1 млн га больше, чем в 2024 году. В структуре площадей 28 млн 833,8 тыс. га отведено посевам яровых зерновых культур (28 млн 930,3 тыс. га в 2024 году).

В ряде регионов посевная кампания в этом году началась раньше обычных сроков из-за теплой погоды.

Росстат Минсельхоз
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