Грузооборот транспорта в РФ снизился в январе-апреле на 0,1%, в апреле – вырос на 1,6%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Грузооборот транспорта в РФ снизился в январе-апреле 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,1% и составил 1 трлн 872,1 млрд т-км. Об этом сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за этот период составил 839,6 млрд т-км (-0,1% к январю-апрелю 2024 г.), автомобильного – 130,4 млрд т-км (+7%), морского – 20,2 млрд т-км (-15,7%), внутреннего водного – 4,8 млрд т-км (-22,4%), воздушного – 0,5 млрд т-км (-1,9%), трубопроводного – 876,5 млрд т-км (-0,5%).

В апреле 2025 года грузооборот транспорта составил 459,1 млрд т-км (+1,6% к апрелю 2024 года), в том числе железнодорожного – 204,2 млрд т-км (-3,4%), автомобильного – 35,2 млрд т-км (+9,3%), морского – 7,2 млрд т-км (рост в 2,6 раза), внутреннего водного – 1,8 млрд т-км (-29,8%), воздушного – 0,1 млрд т-км (-2,8%), трубопроводного – 210,5 млрд т-км (+4,6%).