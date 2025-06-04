Поиск

Грузооборот транспорта в РФ снизился в январе-апреле на 0,1%, в апреле – вырос на 1,6%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Грузооборот транспорта в РФ снизился в январе-апреле 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,1% и составил 1 трлн 872,1 млрд т-км. Об этом сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за этот период составил 839,6 млрд т-км (-0,1% к январю-апрелю 2024 г.), автомобильного – 130,4 млрд т-км (+7%), морского – 20,2 млрд т-км (-15,7%), внутреннего водного – 4,8 млрд т-км (-22,4%), воздушного – 0,5 млрд т-км (-1,9%), трубопроводного – 876,5 млрд т-км (-0,5%).

В апреле 2025 года грузооборот транспорта составил 459,1 млрд т-км (+1,6% к апрелю 2024 года), в том числе железнодорожного – 204,2 млрд т-км (-3,4%), автомобильного – 35,2 млрд т-км (+9,3%), морского – 7,2 млрд т-км (рост в 2,6 раза), внутреннего водного – 1,8 млрд т-км (-29,8%), воздушного – 0,1 млрд т-км (-2,8%), трубопроводного – 210,5 млрд т-км (+4,6%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туроператоры сообщили о росте спроса на шенгенские визы на 50-60% в 2025 году

В России рост цен на картофель почти остановился

Инфляция в России с 27 мая по 2 июня составила 0,05%, годовая замедлилась до 9,7%

Трамп вновь атаковал Пауэлла в своей соцсети, потребовав снижения ставки ФРС

Трамп вновь атаковал Пауэлла в своей соцсети, потребовав снижения ставки ФРС
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6486 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });