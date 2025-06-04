Производство полимеров в РФ в апреле выросло на 2,2% г/г, каучуков – на 0,9%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Производство полимеров в России в апреле 2025 года составило 928 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем в апреле 2024 года, говорится в материалах Росстата.

С начала года производство пластмасс в первичных формах выросло на 0,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Предприятия в апреле этого года выпустили 336 тыс. тонн полиэтилена, что выше показателя апреля-2024 на 17,9%. За четыре месяца выпуск полиэтилена увеличился на 5,8%.

Производство полистирола снизилось к апрелю прошлого года на 18,4%, составив 41,3 тыс. тонн. В январе-апреле оно увеличилось на 1%.

Выпуск поливинилхлорида в апреле просел на 1,7% к аналогичному месяцу 2024 года, составив 83 тыс. тонн. Снижение производства по итогам четырех месяцев - 8,2%.

Производство синтетических каучуков в апреле увеличилось на 0,9% г/г, составив 126 тыс. тонн. В январе-апреле рост составил 4,7%.

В апреле произведено 149 тыс. тонн лакокрасочных материалов на основе полимеров. Это уступает показателю апреля-2024 на 0,6%. По итогам четырех месяцев снижение составило 0,8%.

Шин и покрышек для легковых автомобилей в апреле изготовлено 2,7 млн шт., что уступает показателю апреля-2024 на 14,2%. Снижение производства по итогам января-апреля – 4%.

Выпуск шин и покрышек для автобусов, троллейбусов и грузового автотранспорта составил 324 тыс. шт., что меньше показателя апреля прошлого года на 34,9%. В январе-апреле производство сократилось на 15,8%.

Выпуск аналогичных изделий для сельхозтехники подрос к показателю апреля прошлого года на 2,6% до 103 тыс. шт. Рост по итогам четырех месяцев – 10,6%.