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Саудовская Аравия в июле существенно повысит цены на нефть для Европы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в июле повысит цены на все сорта нефти для европейских покупателей на $1,8 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

В результате топливо марки Arab Light для клиентов из Северо-Западной Европы станет дороже Brent на $3,25 за баррель, из Средиземноморья - на $3,05 за баррель.

При этом "легкие" сорта нефти для покупателей из стран Азии подешевеют в следующем месяце на $0,2 за баррель. Таким образом, Arab Light будет стоить на $1,2 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, что близко к минимальному уровню за последние четыре года.

Цены на "легкую" нефть для США снизятся на $0,1 за баррель, для остальных марок - не изменятся.

Saudi Aramco Arab Light Brent Саудовская Аравия
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